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Radyonun Yıldızları'nda ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika

Radyonun Yıldızları'nda ödüller sahiplerini buldu

14.02.2022 08:57
Radyonun Yıldızları'nda ödüller sahiplerini buldu

Esenler Belediyesi, 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nde radyo programcılarını ve sanatçıları ödüllendirdi.

Esenler Belediyesi, 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nde radyo programcılarını ve sanatçıları ödüllendirdi.

Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen "Radyonun Yıldızları Ödül Töreni"nde bu yıl 2. kez halk oylamasıyla yapılan seçmelerde, 24 kategoride ödüller sahiplerini buldu.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, konuşmasında radyonun modası geçmeyen ve hayatın önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Radyo ile küçük yaşta tanıştığını belirterek, tanışma hikayesini anlatan Göksu, "Bizler hayatı iki boyutlu yaşarız. Hayat hiçbir zaman tek boyutlu değildir. Hayatı bir mekansal olarak yaşarız, bir de duygusal olarak yaşarız." dedi.

Göksu, şehirlerin de insan hayatı gibi mekansal ve duygusal olarak inşa edildiğini, inşaatlar, parklar ve bahçeler yapmanın yanı sıra duygusal olarak da inşa edilmesinin önemine dikkati çekti.

Radyonun insanların duygularına hitap eden en önemli buluşma noktası olduğunu vurgulayan Tevfik Göksu, "Radyonun merak etmeyin hiç modası geçmez, modası geçmeyecek ender şeylerden bir tanesidir." değerlendirmesini yaptı.

Onur Ödülü Cengiz Özkan'a verildi

Geçen yılın en iyi radyo programcıları, en iyi radyo istasyonları ve ses sanatçıları 435 bin dinleyicinin oylarıyla belirlendi.

Yurt dışında yayın yapan Türk radyocularının da katıldığı programda, "Onur Ödülü' müzisyen Cengiz Özkan'a takdim edildi. Özkan konuşmasında ödüle layık görenlere teşekkür ederek, "Hem bugüne kadar türkülerini söylediğimiz ozanlarımız adına hem de üzerimde emeği olan Hasan Saltuk adına bu ödülü kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.

Törende, Lig Radyo'dan Mehmet Ayan "Yılın En İyi Spor Programı", Süper FM'den Duygu Atakan "Yılın En İyi Kadın Radyo Programcısı", Altay "Yılın En İyi Çıkış Yapan Şarkıcısı", Orka Orkestrası "Yılın En İyi Müzik Grubu", Emre Kaya "Yılın En İyi Erkek Sanatçısı", Radyo D "Yılın En İyi Ulusal Radyosu", Süper FM'den Doğancan Özadlı "Yılın En İyi Show Programcısı" ve Radyo Ekin'den Karakız "Yılın En İyi Bölgesel Radyo Programcısı" ödülünü aldı.

Alem FM'den Serdar Gökalp, Number 1 Türk FM'den Kadir Çetin, Radyo 7'den Umut Öztürk, Almanya Metropol FM'den Elif Ergün, Kral FM'den Seçil Gören ve sanatçı Ayla Çelik'in de ödüllerine kavuştuğu törende, İstanbul'un Sesi, Radyo Spor, Radyo 45'lik, Cem Radyo, Power FM, Pal Nostalji, Slow Time, Aksaray Kral FM, CNN Türk Radyo ve 106.3 FM Azerbaycan da ödüle layık görüldü.

"Ömür Boyu Başarı Ödülleri" ise Sarı Şeker Sema, Erkan Koç, Melih'in Sevgi Çemberi, Utku Erdoğan, Afrikalı Ali, Cem Arslan, Gönül Dostu Füsun, Hop Dedik Ayhan, Gönül Dostu Şener ve Tolga Gündüz'e takdim edildi.

Programa ayrıca şarkıcı Ayla Çelik, Ece Mumay, Bahadır Tatlıöz, Altay, Emre Kaya, Ozon Orhon, müzisyen Elif Kaya, Bade Derinöz, Elif Buse Doğan, oyuncu Selen Görgüzel ve Sinan Güleryüz katıldı.

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Dünya Radyo Günü, Esenler, Göksu, Radyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Radyonun Yıldızları'nda ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika


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