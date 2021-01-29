Radyoyu açmaya çalışırken tarlaya girdi, 'Araç bir anda kaydı, gitti' dedi - Son Dakika
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Radyoyu açmaya çalışırken tarlaya girdi, 'Araç bir anda kaydı, gitti' dedi

Radyoyu açmaya çalışırken tarlaya girdi, 'Araç bir anda kaydı, gitti' dedi

29.01.2021 22:36

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, radyoyu açmaya çalışan sürücünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç tarlaya girdi.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, radyoyu açmaya çalışan sürücünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç tarlaya girdi. Kazada yara almayan sürücü Mustafa Altay, "Radyoyu açmak isterken bir anda araba kaydı gitti" dedi.

Kaza, akşam saatlerinde Karasu ilçesi Tuzla Mahallesi D-650 yolunda meydana geldi. Adapazarı'ndan Kocaali ilçesindeki evine giden Mustafa Altay yönetimindeki 54 FL 291 plakalı hafif ticari aracın radyosunu açmak istedi. Altay bu sırada aracın direksiyon kontrolünü yitirip, tarlaya girdi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen jandarma ekibi tutanak tuttu. Kazayı yara almadan atlatan Mustafa Altay, "Ben hiçbir şey anlamadım. Radyoyu açmak isterken bir anda araba kaydı gitti" dedi.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Radyoyu açmaya çalışırken tarlaya girdi, 'Araç bir anda kaydı, gitti' dedi - Son Dakika


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