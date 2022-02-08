Üye Girişi
Raf etiketi ile kasa uyuşmazlığı sorununa Sincan Zabıtası geçit vermiyor - Son Dakika

Raf etiketi ile kasa uyuşmazlığı sorununa Sincan Zabıtası geçit vermiyor

08.02.2022 11:48
Raf etiketi ile kasa uyuşmazlığı sorununa Sincan Zabıtası geçit vermiyor

Başkentte son günlerde raf etiketi ile kasa uyuşmazlığı ve stokçuluk artışlarına karşı Sincan zabıtası denetimlerini arttırdı.

Başkentte son günlerde raf etiketi ile kasa uyuşmazlığı ve stokçuluk artışlarına karşı Sincan zabıtası denetimlerini arttırdı. Marketleri mercek altına alan ekipler son kullanma tarihi geçmiş ürün olup olmadığını denetledi. Stokçuluk yapan, raf etiket ve kasa uyuşmazlıkları bulunan marketlere gerekli uyarılar yapılıyor.

Sincan Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimlerine yeni yılla birlikte devam ediyor. Vatandaşın sağlığını ve bütçesini korumak için sahada seferber olan zabıta ekipleri, marketler başta olmak çok sayıda işyerinde raflarda bulunan ürünlerin üzerlerinde etiket yönetmeliğine uygun etiket bulunup bulunmadığını kontrol etti. Yönetmeliğe uygun olmayan etiketler kaldırtılarak uygun etiketlenmesi yönünde esnaflara gerekli uyarılar yapıldı.

Market raflarındaki ürünleri inceleyen ekipler; tüm reyonları gezerek, kasap ve şarküteri reyonlarında ürünlerin son kullanım tarihlerine tek tek baktı. Denetimler esnasında marketleri hijyen ve genel temizlik yönünden de kontrol eden zabıta ekipleri uyarılarda bulundu. Bunların yanında özellikle fahiş fiyat artışları ile alakalı sahada çalışma yürüten zabıta ekipleri bu çalışmalarda elde ettikleri verileri Ticaret Bakanlığının ilgili birimlerine iletti.

Ayrıca stokçuluk yapan, raf etiketi ve kasa uyuşmazlıkları bulunan işletmelere de tutanak tutularak gerekli uyarılar yapıldı. Ekipler hem esnafların hem de vatandaşların mağdur olmaması için denetimlerine düzenli olarak devam edeceklerini vurguladı. - ANKARA

YORUMLAR
500

Sincan Belediyesi, Zabıta, Sincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Raf etiketi ile kasa uyuşmazlığı sorununa Sincan Zabıtası geçit vermiyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:46 "Omicron varyantı okulları nasıl etkiledi?" sorusuna Milli Eğitim Bakanı: Yansıması son derece düşük
11:35 11 CHP'li büyükşehir belediye başkanından "akaryakıt, elektrik, su, doğalgaz" zammı tepkisi: Belediyelere farklı tarife uygulansın!
11:34 Eşiyle tartışan adamı yanlış anladılar! Eşi bayılınca sokakta tekme tokat dayak yedi
11:31 8 Şubat 2022 Salı günü altının gramı 798 lira seviyesinden işlem görüyor
11:30 Alpaslan'ın neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı!
11:27 Kadın yolcu, uçakta cinsel içerikli film izleyen adama tepki gösterdi!
11:21 Şahan Gökbakar'dan bugün grevde olan hekimlere destek!
11:19 Hükümlü uzağa kaçmamış! Evinin havalandırma boşluğunda yakalandı
11:14 A Milli Takım'da Stefan Kuntz'tan iki isme davet geldi!
11:08 Ece Erken'in kendisine dava açmasına sinirlenen Seyhan Soylu, canlı yayında hırladı: Pirana gibiyim, canavar gibiyim!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 11:58:34. #1.12#
SON DAKİKA: Raf etiketi ile kasa uyuşmazlığı sorununa Sincan Zabıtası geçit vermiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement