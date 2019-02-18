Son Dakika Haberleri: Rafadan Tayfa, Bandırmalı Çocuklarla Buluştu

Rafadan Tayfa, Bandırmalı Çocuklarla Buluştu

1 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Barış Manço Kültür Merkezinde çocuk ve gençlerin sağlıklı yaşama teşvik edilmesi amacıyla hazırlanan "Rafadan Tayfa, Rafadan her notadan" müzikali, Bandırmalılar buluştu.

Rafadan Tayfa, Bandırmalı Çocuklarla Buluştu, System.String[]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Barış Manço Kültür Merkezinde çocuk ve gençlerin sağlıklı yaşama teşvik edilmesi amacıyla hazırlanan "Rafadan Tayfa, Rafadan her notadan" müzikali, Bandırmalılar buluştu.

Eski mahalle oyunlarını, sosyalleşmeyi, sporu, paylaşımı, takım ruhu gibi değerleri çocuklara kazandırmayı amaçlayan milli, manevi değerlere sahip sıcak bir mahalleden esinlenilmiş çizgi karakter projesi olan "Rafadan Tayfa, Rafadan her notadan" adlı oyunu Bandırmalı çocuklar tarafından ilgiyle izlendi. Toplumda sağlıklı yaşam bilincinin oluşturulması ve çocukları sağlıklı yaşama özendirme temalı etkinlikte yedi maskot karakter çocuklara keyifli anlar yaşattı.

Barış Manço Kültür Merkezinde gerçekleşen etkinlikte çocuklar hem bilgilendi hem de doyasıya eğlendi. Müzikalde yüzlerce çocuk bir taraftan gönüllerince eğlenirken, bir taraftan sağlıklı yaşamın sırlarını öğrendi. 2 seans halinde çocuklara yönelik olarak hazırlanan oyunu yaklaşık 350 çocuk ve ailesi izledi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:23 Kaynak: İHA

Barış Manço, Balıkesir, Tayfa, Güncel
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