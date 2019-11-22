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Rafadan Tayfa Denizli'ye geliyor

7 saat önce

TRT Çocuk'un en sevilen, efsane kahramanları "Rafadan Tayfa" yeni maceraları için Forum Çamlık'ta çocuklarla buluşacak.

Rafadan Tayfa Denizli'ye geliyor, System.String[]

TRT Çocuk'un en sevilen, efsane kahramanları "Rafadan Tayfa" yeni maceraları için Forum Çamlık'ta çocuklarla buluşacak.


Denizli'nin alışveriş ve yaşam merkezi Forum Çamlık, bu hafta sonu da çocukların en sevdiği kahramanlar Rafadan Tayfa'nın sahne şovuna ev sahipliği yapacak. Rafadan Tayfa, 24 Kasım Pazar günü saat 15.00-17.00 saatlerinde yeni maceraların izini sürmek için Forum Çamlık'ta çocuklarla buluşacak.


TRT Çocuk'un izlenme rekorları kıran kahramanları Rafadan Tayfa, dostlarının da yardımıyla gizemleri çözüyor, araştırma yaparken sorular soruyor ve ipuçlarının izinden giderek mahallelerini kurtarıyor. Forum Çamlık'ta gerçekleştirilecek sahne şovuyla Rafadan Tayfa, maceralarını çocuklarla paylaşıp, oyunlar oynayarak çocukları maceranın içerisine çekecek.


24 Kasım saat 15.00-17.00 saatlerinde 2 seanstan oluşacak Rafadan Tayfa sahne şovu ve interaktif oyunlar da gerçekleştirilecek. - DENİZLİ

Denizli, Çamlık, Tayfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:16 Kaynak: İHA
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