'Rafadan Tayfa' filmine Almanya'da çocuklardan yoğun ilgi

verdiği demeçte, Rafadan Tayfa filminin tüm zamanların en çok izlenen animasyonu olduğunu belirtti. Fidan, konuşmasında şunları söyledi: "Rafadan tayfa Türkiye 'de yaklaşık 1,8 milyonluk gişeyle tüm zamanların en çok izlenen ve en iyi açılışını yapan çizgi film oldu. Arkadaşlarla sürpriz yaptık en sevdikleri karakter Hayri'yle konuşturduk onları"



Yurt dışına çıktıklarında çocukların hep bir ağızdan dizinin şarkılarını söylediklerine şahit olduklarını anlatan Fidan, TRT Çocuk'un bu tip yayınlarıyla Türkçe'ye katkı sağladığını ifade etti.

GÖBEKLİ TEPE FİLMİ GELİYOR

Rafadan Tayfadan sonraki ikinci filmin Göbeklitepe'de çekileceğini ifade eden Fidan, Göbeklitepe, tüm insanlığın, medeniyetlerin bilinen sıfır noktası dedi.

İsmail Fidan Rafadan Tayfa filminin güvenli bir içeriği olduğunu belirterek, içerisinde büyü, sihir ve şiddet olmadığı halde filmin ilgi görmesinin araştırmalara konu olacak bir yönü olduğunu söyledi. Fidan, filmin defalarca pedegog ve görüntü kontrolleri ve alınan ıslak imzaların güvenilirliğiyle denetimlerden geçtikten sonra yayınlandığını sözlerine ekledi.

Köln Türkçe film gösterimine 'Kuklalı Köşk' filmiyle katılan Kadir Çöpdemir, dünya sinema sektöründe bir takım egemen güçlerin kendi kültürlerini sinemayla dayattıklarını ifade ederek, "Bizlerinde kendi kültürümüzle ve bir takım sanatsal etkinliklerle buna cevap vermemiz gerekiyor" dedi.

Türkiye'nin büyük gelişen bir ülke olduğunu belirten Çöpdemir, "Sinemada da eskiye göre daha iyi yerdeyiz" dedi.

Kadir Çöpdemir filmlerinde "Sen doğru yerde dur iyiler eninde sonunda kazanır" karakterini vermeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.



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