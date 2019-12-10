Son Dakika Haberleri: Rafadan Tayfa Forum Trabzon'a geliyor
Son Dakika Güncel Rafadan Tayfa Forum Trabzon'a geliyor - Son Dakika

Rafadan Tayfa Forum Trabzon'a geliyor

6 saat önce

TRT Çocuk'un en sevilen, efsane kahramanları "Rafadan Tayfa" çocuklara kişisel verilerin önemini anlatmak için hazırlanan "Veri Tayfa, Rafadan Tayfa" etkinliği ile Forum Trabzon'da çocuklarla buluşmaya geliyor.

Rafadan Tayfa Forum Trabzon'a geliyor, System.String[]

TRT Çocuk'un en sevilen, efsane kahramanları "Rafadan Tayfa" çocuklara kişisel verilerin önemini anlatmak için hazırlanan "Veri Tayfa, Rafadan Tayfa" etkinliği ile Forum Trabzon'da çocuklarla buluşmaya geliyor.


Trabzon ve çevre illerin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Trabzon, bu hafta sonu çocukların en sevdiği kahramanlar Rafadan Tayfa'nın sahne şovuna ev sahipliği yapıyor. Rafadan Tayfa, 14 ve 15 Aralık, Cumartesi-Pazar günleri saat 15: 00-17: 00 saatlerinde yeni maceraların izini sürmek ve kişisel verilerin önemini anlatmak için Forum Trabzon'da çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor.


TRT Çocuk'un izlenme rekorları kıran kahramanları Rafadan Tayfa, dostlarının da yardımıyla gizemleri çözüyor, araştırma yaparken sorular soruyor ve ipuçlarının izinden giderek mahallelerini kurtarıyor. Rafadan Tayfa bu kez Forum Trabzon'da gerçekleştirilecek "Veri Tayfa, Rafadan Tayfa" isimli sahne şovu ile çocuklara kişisel verilerin önemini anlatacak . - TRABZON

Trabzon, Aralık, Tayfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Servis şoförünün bir anlık ihmali, 4 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep oldu
Son dakika: Konya'da 2 katlı kerpiç bina çöktü! 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti 2 çocuk annesi kadının şüpheli ölümü: Olay günü yaptığı paylaşım ortaya çıktı Cezayir'de eski başbakanlara, bakanlara ve iş insanlarına hapis cezası

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 15:25:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rafadan Tayfa Forum Trabzon'a geliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]