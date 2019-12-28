Rafadan Tayfa Göbeklitepe 31 Aralık'ta Kahramanmaraş'ta - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rafadan Tayfa Göbeklitepe 31 Aralık'ta Kahramanmaraş'ta - Son Dakika

Rafadan Tayfa Göbeklitepe 31 Aralık'ta Kahramanmaraş'ta

6 saat önce

Rafadan Tayfa'nın en heyecanlı macerasını konu alan Rafadan Tayfa Göbeklitepe filminin oyunculu gösterimi 31 Aralık Salı günü Piazza'da gerçekleşecek.

Rafadan Tayfa Göbeklitepe 31 Aralık'ta Kahramanmaraş'ta, System.String[]

Rafadan Tayfa'nın en heyecanlı macerasını konu alan Rafadan Tayfa Göbeklitepe filminin oyunculu gösterimi 31 Aralık Salı günü Piazza'da gerçekleşecek.


Çocukların TRT ekranlarından her bölümünü heyecanla izledikleri Rafadan Tayfa'nın en büyük macerasını konu alan ve 27 Aralık'ta vizyona girecek olan "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filminin oyunculu özel gösterimi 31 Aralık'ta Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleşecek.


Filmin maskot karakterleri saat 13.00, 15.00 ve 17.00'de üç seans halinde gerçekleşecek olan gösteri etkinliği ve imza gününde çocuklarla buluşacak. Çocuklar, heyecan dolu bir maceraya tanık olacaklar. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Göbeklitepe, Aralık, Tayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:25 Kaynak: İHA
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