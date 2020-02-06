"Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filmine ESER'li öğrencilerden büyük ilgi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' filmine ESER'li öğrencilerden büyük ilgi - Son Dakika

"Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filmine ESER'li öğrencilerden büyük ilgi

6 saat önce

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından Axis AVM'de düzenlenen "Rafadan Tayfa Göbekli Tepe" filmi izleme etkinliğine, ESER'li öğrenciler ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından Axis AVM'de düzenlenen "Rafadan Tayfa Göbekli Tepe" filmi izleme etkinliğine, ESER'li öğrenciler ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.


Ekranların en sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa'nın devam filmi "Rafadan Tayfa Göbeklitepe"nin karakterleri Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi (ESER) öğrencileri ile bir araya geldi. Ekranda izledikleri ve sevdikleri karakterlerle buluşan öğrenciler eğlenceli dakikalar yaşadı. Renkli görüntülerin yaşandığı alanda çocuklar, film karakterlerini yanlarında gördükleri için büyük mutluluk yaşadı. ESER'li öğrenciler, Rafadan Tayfa karakterleriyle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.


ESER ve Eyüpsultan Belediyesi Duyu Bütünleme merkezlerinden 150 öğrenci, arkadaşlarıyla birlikte sinema filmi izleme şansı buldu. Velileriyle birlikte etkinliğe katılan özel çocuklar keyifli saatler geçirdiler. Rafadan Tayfa karakterleri Akın, Kamil, Hayri ve Mert, çocuklarla tek tek ilgilendi. ESER'li öğrenciler ve velileri kendilerine böyle bir imkan sunduğu için Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e teşekkür ettiler. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:46 Kaynak: İHA
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