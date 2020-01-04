"Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filmine rekor izleyici - Son Dakika
Son Dakika Magazin 'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' filmine rekor izleyici - Son Dakika Magazin

"Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filmine rekor izleyici

6 saat önce

Geçen yıl gösterime giren "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası"nın devam filmi olan yapım, vizyondaki ilk haftasında 956 bin 540 kişi tarafından seyredildi.

Geçen yıl gösterime giren "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası"nın devam filmi olan yapım, vizyondaki ilk haftasında 956 bin 540 kişi tarafından seyredildi.


Filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlenen İsmail Fidan,  Rafadan Tayfa'nın kuşaklar arasında bir köprü olduğunu belirterek, çizgi serinin başarısının nedeninin de bu olduğunu söyledi.


Serinin her bölümünde Türk toplumunun değerlerine yer verildiğini aktaran Fidan, "Biliyorsunuz modernleşmeyle birlikte aile yapımız birtakım değişimlere uğradı. Geleneksel toplumlarda var olan o güçlü aile ilişkileri, komşuluk ve dayanışma kültürü bugün modernleşmenin de etkisiyle ne yazık ki zayıfladı. Rafadan Tayfa, TRT Çocuk aracılığıyla işte o çok özlediğimiz değerlerimizi yeniden hatırlamamıza, yaşamamıza aracılık etti diyebiliriz." dedi.


İSF Studios yapımı Rafadan Tayfa Dehliz Macerası, 2018'de yaklaşık 244 bin seyirciyle açılışını gerçekleştirmişti ve toplamda 1 milyon 800 bin seyirciye ulaşmıştı.


Rekorun bir önceki sahibi ise yaklaşık 504 bin seyirciyle geçen ekim ayında gösterime giren "Kral Şakir Korsanlar Diyarı" filmi olmuştu.


FİLMİN KONUSU


Animasyon ve macera türündeki çizgi film, "Rafadan Tayfa" ekibinin Göbeklitepe'de yaşadığı gizem dolu maceraları konu alıyor.


Senaristliğini Ozan Çivit'in yaptığı filmde, Göbeklitepe dünyada ilk kez bir animasyon filmiyle anlatılıyor.


Müziklerini Tarkan Ergün'ün yaptığı filmin karakterlerini Şirin Giobbi, Levent Kol, Yağmur Sergen, Hakan Coşar, Emine Sergen Kazbek, Aysın Işımer, Altay Çapan, Serdar Özap, Alp Pazarlı, Oytun Pazarlı ve Ahmet Nasıroğlu seslendiriyor.

İsmail Fidan, Göbeklitepe, Tayfa, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 02:34 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Hadise, konser kıyafetini eleştirenlere sert çıktı: Edepsizlik sizin kafanızda!
ABD'li model Gigi Hadid, dergi kapağı için çıplak poz verdi Sırp model Ana Korac, 1. Dünya Savaşı'nın başlangıcı sorusuna "1389" cevabını verince alay konusu oldu Mine Tugay, spor yaparken amuda kalktığı anları paylaştı! Sosyal medya sallandı

Son Dakika Haberleri
19:53 Hadise, konser kıyafetini eleştirenlere sert çıktı: Edepsizlik sizin kafanızda! - Son Dakika Magazin
17:54 ABD'li model Gigi Hadid, dergi kapağı için çıplak poz verdi - Son Dakika Magazin
17:41 Yeni evde sakarlık - Son Dakika Magazin
17:18 Sırp model Ana Korac, 1. Dünya Savaşı'nın başlangıcı sorusuna "1389" cevabını verince alay konusu oldu - Son Dakika Magazin
16:16 Mine Tugay, spor yaparken amuda kalktığı anları paylaştı! Sosyal medya sallandı - Son Dakika Magazin

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 21:19:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filmine rekor izleyici - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]