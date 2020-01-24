"Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filminin Avrupa galası Köln'de yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' filminin Avrupa galası Köln'de yapıldı - Son Dakika

"Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filminin Avrupa galası Köln'de yapıldı

6 saat önce

TRT Çocuk kanalının çizgi film serisinin 2'nci sinema filmi olan Rafadan Tayfa Göbeklitepe'nin Avrupa galası, Almanya'nın Köln kentinde yapıldı.

TRT Çocuk kanalının çizgi film serisinin 2'nci sinema filmi olan Rafadan Tayfa Göbeklitepe'nin Avrupa galası, Almanya'nın Köln kentinde yapıldı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) desteğiyle, Köln Cinedom'da düzenlenen ve film karakterlerinin de katıldığı etkinliğe, çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Yapımcı ve yönetmen İsmail Fidan, gösterim öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rafadan Tayfa'nın Avrupa'ya açıldığını, bugün Köln'de yoğun ilgiyle karşılanmalarının kendilerini daha fazla motive ettiğini söyledi.

Fidan, "Ülkemizde 2 milyon 300 bin bandında olan yerli yabancı animasyon filmlerde, şu an 2 milyon 600 binle yerli ve yabancı tüm zamanların en çok izlenen animasyon filmi olduk." dedi.

İsmail Fidan, 3,5-4 milyon bandına doğru ilerlediklerini belirterek, Rafadan Tayfa'nın yurt dışına açılmasında büyük katkı sunan YTB'ye teşekkür etti.

Fidan, amaçlarının Göbeklitepe'yi tüm dünya çocuklarına anlatmak olduğunu vurgulayarak, "Biliyorsunuz Göbeklitepe tüm insanlığın sıfır noktası dolayısıyla tüm dünyanın gözü şu an Urfa'mızda, Türkiye'mizde. Biz Göbeklitepe'yi önce kendi çocuklarımıza sonra dünya çocuklarına götürmek istedik." ifadelerini kullandı.

Rafadan Tayfa ekibi cumartesi günü Almanya'nın Stuttgart, pazar Avusturya'nın Linz ve pazartesi Viyana kentlerinde çocuklarla buluşacak.

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:50 Kaynak: AA
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