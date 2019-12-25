"İnsanlık tarihinin yeniden yazıldığı yer" olarak tüm dünyada merak uyandıran Şanlıurfa sınırlarındaki Göbeklitepe'nin tanıtımını amaçlayan "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filminin galası Şanlıurfa'da yapıldı.



Piazza'daki Cinemaximum'da gerçekleştirilen galada, 27 Aralık'ta vizyona girecek olan filmi ilk kez Vali Vekili Metin Esen, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, filmin yapımcı ve yönetmeni İsmail Fidan, filmde rol alan maskot karakterler, öğrenciler ve çok sayıda Şanlıurfalı izledi. Göbeklitepe'den kesitlerin maketleriyle süslenen sinema salonu girişinde gazetecilere açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, filmin insanlığın sıfır noktası olarak tanımlanan Göbeklitepe kalıntılarını sınırlarında barındıran Şanlıurfa'nın tanıtımına önemli katkı sunacağına inandığını söyledi.



"Dünyanın kökeni Şanlıurfa"



Beyazgül, bir tesadüf sonucu ortaya çıkan Göbeklitepe'nin birçok sırrı, gizemi içinde barındırdığını belirterek, "Filmin galasının Şanlıurfa da yapılmasından oldukça gururluyuz. Sanatçılarımıza yapımcımıza tüm heyete çok teşekkür ediyorum. 2019 Göbeklitepe Yılı ancak bu filmle 2020'de Göbeklitepe Yılı olacak. Bu filmi tüm dünyanın izlemesini arzu ediyoruz. Tüm insanlığı atalarının topraklarını görmeye davet ediyorum" diye konuştu.



Animasyon türü macera filmi



Beyazgül, animasyon ve macera türü çizgi film sayesinde çocukların Göbeklitepe'nin tarihini öğreneceklerini, hayal güçlerini geliştireceklerini belirterek, bu eserde emeği geçen yapımcı, yönetmen, oyuncu, senarist ve TRT olmak üzere herkese teşekkür ettiğini kaydetti.



Filmin Yapımcı ve Yönetmeni İsmail Fidan ise Büyükşehir Belediye Başkanı ve tüm ekibine katkılarından dolayı teşekkür ederek başladığı konuşmasında, hedeflerinin filmi tüm dünyanın izlemesini sağlamak olduğunu belirtti. Filmin 1,5 yılda yaklaşık 80 kişilik ekile gece gündüz demeden çalışarak çekildiğini belirten Fidan, "Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe insanlığın ortak mirasıdır. O yüzden önce kendi çocuklarımızın bu filmi izlemesini istiyoruz. Daha sonra İngilizce ve Almanca dublaj ile tüm dünya çocuklarına da armağan edeceğiz. Çocuklarımız şuan çok heyecanlı, filmi bir an önce izlemek istiyor. İlk kez Şanlıurfalıların karşısına çıktık. 27 Aralık'tan itibaren tüm Türkiye'de vizyona girecek. İnsanlığın sıfır noktası olan Göbeklitepe'nin ilk kez bir filme konu olması çok anlamlı" ifadelerini kullandı.



Çocukların TRT ekranlarından her bölümünü heyecanla izledikleri Rafadan Tayfa'nın en büyük macerasını konu alan film, İstanbul'un bir yakasından Şanlıurfa'ya yapılan tren yolculuğu ve sonrasında gizemlerle dolu bir hikayeyi konu alıyor. Mısır piramitlerinden 7 bin 500 yıl daha önce yapıldığı ortaya çıkan ve insanlığın sıfır noktası olarak tanımlanan Göbeklitepe kalıntılarını sınırlarında barındıran Şanlıurfa'nın tanıtımına önemli katkı sunması beklenen filmde, Göbeklitepe'nin nasıl ortaya çıktığı anlatılıyor. - ŞANLIURFA