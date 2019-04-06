Rafadan Tayfa, Hollanda'da Türk Çocuklarla Buluştu
59 dakika önce
YURT dışında yaşayan Türk çocuklarının dil ile kültür gelişiminde önemli işlev gören çizgi film Rafadan Tayfa'nın kahramanları Akın, Hayri, Mert, Kamil, Sevim ve Hale'nin 5 Nisan'da Deventer'de başlayan buluşma etkinlikleri Rotterdam'da devam etti.
YURT dışında yaşayan Türk çocuklarının dil ile kültür gelişiminde önemli işlev gören çizgi film Rafadan Tayfa
'nın kahramanları Akın, Hayri, Mert, Kamil, Sevim ve Hale'nin 5 Nisan
'da Deventer
'de başlayan buluşma etkinlikleri Rotterdam'da devam etti. Etkinlikte, çizgi filmin kahramanlarına çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik sonrası YTB
tarafından çocuklara hediyeler takdim edildi.
AVRUPA'YI GEZECEKLER
Rafadan Tayfa ekibi yarın da Utrecht
kentinde çocuklarla bir araya gelecek. Avrupa
turnesi kapsamında Hollanda
'nın ardından Belçika
, Fransa
, Almanya
, İngiltere
ve Avusturya
'ya da gidecek. Programın detaylarına "www.ytb.gov.tr" adresi ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:24
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