Son Dakika Haberleri: Rafadan Tayfa, Hollanda'da Türk Çocuklarla Buluştu

Rafadan Tayfa, Hollanda'da Türk Çocuklarla Buluştu

59 dakika önce

YURT dışında yaşayan Türk çocuklarının dil ile kültür gelişiminde önemli işlev gören çizgi film Rafadan Tayfa'nın kahramanları Akın, Hayri, Mert, Kamil, Sevim ve Hale'nin 5 Nisan'da Deventer'de başlayan buluşma etkinlikleri Rotterdam'da devam etti.

Rafadan Tayfa, Hollanda'da Türk Çocuklarla Buluştu, System.String[]
YURT dışında yaşayan Türk çocuklarının dil ile kültür gelişiminde önemli işlev gören çizgi film Rafadan Tayfa'nın kahramanları Akın, Hayri, Mert, Kamil, Sevim ve Hale'nin 5 Nisan'da Deventer'de başlayan buluşma etkinlikleri Rotterdam'da devam etti. Etkinlikte, çizgi filmin kahramanlarına çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik sonrası YTB tarafından çocuklara hediyeler takdim edildi.

AVRUPA'YI GEZECEKLER

Rafadan Tayfa ekibi yarın da Utrecht kentinde çocuklarla bir araya gelecek. Avrupa turnesi kapsamında Hollanda'nın ardından Belçika, Fransa, Almanya, İngiltere ve Avusturya'ya da gidecek. Programın detaylarına "www.ytb.gov.tr" adresi ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:24 

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