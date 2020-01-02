Rafadan Tayfa karakterleri miniklerle buluşuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rafadan Tayfa karakterleri miniklerle buluşuyor - Son Dakika

Rafadan Tayfa karakterleri miniklerle buluşuyor

6 saat önce

Geçtiğimiz günlerde gösterimi yapılan Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe filminin karakterleri, Axis İstanbul ve Axis Kağıthane AVM'de minik ziyaretçileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Rafadan Tayfa karakterleri miniklerle buluşuyor, System.String[]

Geçtiğimiz günlerde gösterimi yapılan Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe filminin karakterleri, Axis İstanbul ve Axis Kağıthane AVM'de minik ziyaretçileriyle buluşmaya hazırlanıyor.


Vatan Caddesi ile E5'in kesiştiği noktada, Bayrampaşa Metro İstasyonu'nun hemen yanında bulunan Axis İstanbul AVM ve Cendere yolu üzerindeki merkezi konumuyla Axis Kağıthane AVM'de yılın ilk etkinliği yine çocuklarla başlıyor. Çocukların severek izlediği Rafadan Tayfa'nın ikinci filmi Göbeklitepe ekibi hem Axis İstanbul AVM'de hem de Axis Kağıthane AVM'de sahne alacak. Gösteride çocuklar, Rafadan Tayfa'nın 6 karakteriyle birlikte şarkılar söyleyecek ve sonrasında imza günü etkinliğiyle eğlence hız kesmeden devam edecek.


Göbeklitepe'yi keşfederek yaptıkları kazılarla yolculuklarını fantastik bir maceraya dönüştüren Tayfa ekibi, 4 Ocak Cumartesi 13.00, 15.00 ve 17.00 seanslarında Axis İstanbul AVM'de, 5 Ocak Pazar günü ise yine aynı seanslarda Axis Kağıthane AVM'de minik izleyicileriyle buluşacak. Etkinliğe katılım ücretsiz olacak. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:48 Kaynak: İHA
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