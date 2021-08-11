Rafadan Tayfa'nın arkadaşlık maceraları, Vitago Kids ile vitamin dünyasına taşınıyor

TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa karakterleri, Vitago Kids ile vitamin dünyasına adım atıyor.

Triawell'den yapılan açıklamaya göre, çiğnenebilir formdaki Rafadan Tayfa karakterli Vitago Kids ürünleri ile çocuklar için vitamin tüketmek artık daha kolay ve eğlenceli olacak.

TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa karakterleri, Vitago Kids ile vitamin dünyasına adım atıyor. Maceralarına bu sefer Vitamin Tayfa olarak devam edecek olan karakterler, 3 farklı ürün çeşidi ve çiğnenebilir ürün formu ile çocuklara kolay ve eğlenceli bir vitamin deneyimi sunuyor.

İyilik, güzellik ve sağlık alanındaki ihtiyaçlara yenilikçi çözümler üretme misyonuyla yola çıkan Triawell Şirketi'nin çocuklara özel geliştirdiği vitamin ve gıda takviyesi Vitago Kids ürünleri, Rafadan Tayfa karakterleri ile çocukların dünyasına eğlenceli bir yolculuk yapıyor.

Koruyucu, laktoz, aspartam, sakarin, yapay gıda boyası içermiyor

Çocukların ihtiyaçları düşünülerek hazırlanan Vitago Kids ürünleri koruyucu içermiyor. Ebeveynlerin içini rahat ettirecek Vitago Kids ürünlerinde ayrıca laktoz, aspartam, sakarin, yapay gıda boyası da bulunmuyor.

Çiğnenebilir formdaki Vitago Kids ürünleri, özellikle vitamin tüketmekte zorlanan çocuklar için ideal. Hem eğlenceli hem de lezzetli Vitago Kids vitaminleri çocukların vitamini sevdiriyor.

3 farklı Vitamin Tayfa

"Gummies Multivitamin", "Gummies D3 ve Kalsiyum" ve "Gummies Vitamin C" içeren 3 farklı Vitago Kids ürününü tüketiciye sunan Vitago, çocukları Vitamin Tayfa dünyasına davet ediyor.

Vitago Kids Gummies Multivitamin, içinde yer alan 7 çeşit vitamin ile (vitamin A, B3, B6, B12, C, D3 ve E) çocukların beslenme gelişimine katkıda bulunuyor. Vitago Kids Gummies Vitamin C'de ise günlük kullanımda 90 mg Vitamin C desteği mevcut. Vitago Kids Gummies D3 ve Kalsiyum ürünü ise kemik gelişimine katkıda bulunuyor. D vitamini, kalsiyum ve fosforun emilimine yardımcı olduğu için üçünün bir arada kullanılması fayda sağlıyor.

Triawell'in TRT ile yaptığı anlaşma ile ilk defa "trtmarket.com" ve "hepiyihisset.com" üzerinden satışa sunulan Vitago Kids ürünleri, Rafadan Tayfa'nın vitamin dünyasına yolculuk yapmak isteyen çocukları bekliyor.

Triawell Hakkında:

"İyilik, Sağlık, Güzellik" mottosu ile gıda takviyeleri ve kişisel bakım ürünleri pazarına 2021 yılında giriş yapan Triawell, 1993 yılından bu yana yatırımlarla büyüyen Tohum Holding'in teşviki ile kuruldu. Güçlü üretim alt yapısı ve farklı ürünleri üretme kapasitesine sahip Triawell, GMP İyi Üretim Uygulamaları Sertifikası, ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası, HACCP 22000: 2005 Gıda Güvenliği Sistemi Sertifikası, Helal Üretim Sertifikası ve FDA Amerikan Gıda Komisyonu Uygunluk Sertifikasına sahip. Bünyesinde Vitago, Vitagokids, Twellness ve Nobler markalarını barındıran Triawell, tüketicileri alanında yenilikçi ürünlerle buluşturmayı hedefliyor.