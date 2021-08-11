Üye Girişi
Rafadan Tayfa'nın arkadaşlık maceraları, Vitago Kids ile vitamin dünyasına taşınıyor - Son Dakika

Rafadan Tayfa'nın arkadaşlık maceraları, Vitago Kids ile vitamin dünyasına taşınıyor

11.08.2021 10:36
Rafadan Tayfa'nın arkadaşlık maceraları, Vitago Kids ile vitamin dünyasına taşınıyor, System.String[]

TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa karakterleri, Vitago Kids ile vitamin dünyasına adım atıyor.

TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa karakterleri, Vitago Kids ile vitamin dünyasına adım atıyor.

Triawell'den yapılan açıklamaya göre, çiğnenebilir formdaki Rafadan Tayfa karakterli Vitago Kids ürünleri ile çocuklar için vitamin tüketmek artık daha kolay ve eğlenceli olacak.

TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa karakterleri, Vitago Kids ile vitamin dünyasına adım atıyor. Maceralarına bu sefer Vitamin Tayfa olarak devam edecek olan karakterler, 3 farklı ürün çeşidi ve çiğnenebilir ürün formu ile çocuklara kolay ve eğlenceli bir vitamin deneyimi sunuyor.

İyilik, güzellik ve sağlık alanındaki ihtiyaçlara yenilikçi çözümler üretme misyonuyla yola çıkan Triawell Şirketi'nin çocuklara özel geliştirdiği vitamin ve gıda takviyesi Vitago Kids ürünleri, Rafadan Tayfa karakterleri ile çocukların dünyasına eğlenceli bir yolculuk yapıyor.

Koruyucu, laktoz, aspartam, sakarin, yapay gıda boyası içermiyor

Çocukların ihtiyaçları düşünülerek hazırlanan Vitago Kids ürünleri koruyucu içermiyor. Ebeveynlerin içini rahat ettirecek Vitago Kids ürünlerinde ayrıca laktoz, aspartam, sakarin, yapay gıda boyası da bulunmuyor.

Çiğnenebilir formdaki Vitago Kids ürünleri, özellikle vitamin tüketmekte zorlanan çocuklar için ideal. Hem eğlenceli hem de lezzetli Vitago Kids vitaminleri çocukların vitamini sevdiriyor.

3 farklı Vitamin Tayfa

"Gummies Multivitamin", "Gummies D3 ve Kalsiyum" ve "Gummies Vitamin C" içeren 3 farklı Vitago Kids ürününü tüketiciye sunan Vitago, çocukları Vitamin Tayfa dünyasına davet ediyor.

Vitago Kids Gummies Multivitamin, içinde yer alan 7 çeşit vitamin ile (vitamin A, B3, B6, B12, C, D3 ve E) çocukların beslenme gelişimine katkıda bulunuyor. Vitago Kids Gummies Vitamin C'de ise günlük kullanımda 90 mg Vitamin C desteği mevcut. Vitago Kids Gummies D3 ve Kalsiyum ürünü ise kemik gelişimine katkıda bulunuyor. D vitamini, kalsiyum ve fosforun emilimine yardımcı olduğu için üçünün bir arada kullanılması fayda sağlıyor.

Triawell'in TRT ile yaptığı anlaşma ile ilk defa "trtmarket.com" ve "hepiyihisset.com" üzerinden satışa sunulan Vitago Kids ürünleri, Rafadan Tayfa'nın vitamin dünyasına yolculuk yapmak isteyen çocukları bekliyor.

Triawell Hakkında:

"İyilik, Sağlık, Güzellik" mottosu ile gıda takviyeleri ve kişisel bakım ürünleri pazarına 2021 yılında giriş yapan Triawell, 1993 yılından bu yana yatırımlarla büyüyen Tohum Holding'in teşviki ile kuruldu. Güçlü üretim alt yapısı ve farklı ürünleri üretme kapasitesine sahip Triawell, GMP İyi Üretim Uygulamaları Sertifikası, ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası, HACCP 22000: 2005 Gıda Güvenliği Sistemi Sertifikası, Helal Üretim Sertifikası ve FDA Amerikan Gıda Komisyonu Uygunluk Sertifikasına sahip. Bünyesinde Vitago, Vitagokids, Twellness ve Nobler markalarını barındıran Triawell, tüketicileri alanında yenilikçi ürünlerle buluşturmayı hedefliyor.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rafadan Tayfa'nın arkadaşlık maceraları, Vitago Kids ile vitamin dünyasına taşınıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

8 milyon kişi için zam görüşmeleri! Memur, emekli ve kamu işçi zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor! 10:35 8 milyon kişi için zam görüşmeleri! Memur, emekli ve kamu işçi zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor! Altının gram fiyatı 479 liradan işlem görüyor 10:12 Altının gram fiyatı 479 liradan işlem görüyor 09:46 "Aşı olmayanı ücretsiz izne çıkaracağız" diyen belediye başkanı, tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdı
Afganistan yangın yeri! Taliban son 6 günde 9 şehir merkezini ele geçirdi 09:39 Afganistan yangın yeri! Taliban son 6 günde 9 şehir merkezini ele geçirdi Civcivlerini kovaladığı gerekçesiyle sokak köpeği Duman'ı sopayla öldüresiye dövdü! İnsanlık dışı olay kamerada 08:57 Civcivlerini kovaladığı gerekçesiyle sokak köpeği Duman'ı sopayla öldüresiye dövdü! İnsanlık dışı olay kamerada Son Dakika: Bartın'da sel felaketi! Köprü ve yollar çöktü, evi yıkılan 80 yaşlarında bir kadın aranıyor 08:11 Son Dakika: Bartın'da sel felaketi! Köprü ve yollar çöktü, evi yıkılan 80 yaşlarında bir kadın aranıyor
ABD'li 27 senatörden Türk SİHA'ları için şikayet mektubu: Üretimi durdurulsun 00:51 ABD'li 27 senatörden Türk SİHA'ları için şikayet mektubu: Üretimi durdurulsun Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade çılgına döndü: O fotoğrafları sileceksiniz! 22:13 Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade çılgına döndü: O fotoğrafları sileceksiniz!

Son Dakika Haberleri
10:47 Evlat edindiği çocuğuna cinsel istismarı azmettirdiği iddiası sonrası Bulut Duman'dan açıklama!
10:34 8 milyon kişi için zam görüşmeleri! Memur, emekli ve kamu işçi zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor!
10:18 Bolu Belediye Başkanı ve Türk kadınlarına hakaret eden Afgan göçmen Sunatullah Saadat, Türkiye'de Afgan derneklerinin sosyal medyasını yönetmiş!
17:10 Son Dakika: Milyonlarca üniversiteli adayını ilgilendiren karar! YKS'de baraj puanları düştü
17:03 Messi, halkı sokağa döktü! "Burası Paris" tişörtüyle kendisini bekleyenleri selamladı
16:45 İstanbul'a ayak basan Rachid Ghezzal'dan Kartal pençesi
16:37 Çöp sandığı ayakkabıyı almak için çalılıklara giren temizlik işçisi cansız bir beden buldu
16:36 Altının kilogramı 479 bin 500 liraya düştü
16:35 Meksika'da futbol maçında silahlı saldırı: 3 ölü, 1 ağır yaralı
16:18 Mahkemeden yeni karar! Tosuncuk'un tutukluluğu devam edecek
Evlat edindiği çocuğuna cinsel istismarı azmettirdiği iddiası sonrası Bulut Duman'dan açıklama! Evlat edindiği çocuğuna cinsel istismarı azmettirdiği iddiası sonrası Bulut Duman'dan açıklama!         
10:47
Bolu Belediye Başkanı ve Türk kadınlarına hakaret eden Afgan göçmen Sunatullah Saadat, Türkiye'de Afgan derneklerinin sosyal medyasını yönetmiş! Bolu Belediye Başkanı ve Türk kadınlarına hakaret eden Afgan göçmen Sunatullah Saadat, Türkiye'de Afgan derneklerinin sosyal medyasını yönetmiş!         
10:18
Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,60'tan işlem görüyor Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,60'tan işlem görüyor         
09:51
Son Dakika: Bir sel haberi de Sinop'tan! Ayancık ilçesindeki fabrikada işçiler mahsur kaldı, bir hastane tahliye edildi Son Dakika: Bir sel haberi de Sinop'tan! Ayancık ilçesindeki fabrikada işçiler mahsur kaldı, bir hastane tahliye edildi         
09:42
Selin vurduğu Sinop'ta manzara vahim! Ayak basacak yer kalmadı, araçlar sürüklendi Selin vurduğu Sinop'ta manzara vahim! Ayak basacak yer kalmadı, araçlar sürüklendi         
09:13
Amcasından sonra rol arkadaşı Sabina Toziya'nın ölüm haberini alan Oktay Kaynarca'dan duygulandıran paylaşım Amcasından sonra rol arkadaşı Sabina Toziya'nın ölüm haberini alan Oktay Kaynarca'dan duygulandıran paylaşım         
08:44
Ankara'da yabancı uyruklu grubun iki Türk gencini bıçaklaması üzerine mahalleli sokağa döküldü Ankara'da yabancı uyruklu grubun iki Türk gencini bıçaklaması üzerine mahalleli sokağa döküldü         
07:21
Messi'nin PSG'ye imzası sonrası ortalık yıkıldı! Yüz binlerce futbolsever keçi emojili paylaşımlar yapıyor Messi'nin PSG'ye imzası sonrası ortalık yıkıldı! Yüz binlerce futbolsever keçi emojili paylaşımlar yapıyor         
00:28
Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu         
21:30
Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı         
20:14
15 kişinin öldüğü otobüs kazasından emniyet kemeriyle kurtulan Didem, mucizeyi anlattı 15 kişinin öldüğü otobüs kazasından emniyet kemeriyle kurtulan Didem, mucizeyi anlattı         
20:13
Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu "15 milletvekili" sorusu ortamı gerdi! Polis müdahale etti         
19:00
Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı         
18:13
MHP lideri Bahçeli, tek tweetle YKS'de baraj puanını düşürdü MHP lideri Bahçeli, tek tweetle YKS'de baraj puanını düşürdü         
17:32
İntihar eden Eda Nur'un ablası canlı yayında yaşananları anlattı: İntihar eden Eda Nur'un ablası canlı yayında yaşananları anlattı: "Bir acıyla uyandım" dedi         
15:26
Motosiklet kazasında yaralanan genç kız, acı içerisinde Motosiklet kazasında yaralanan genç kız, acı içerisinde "Ayağım nerede" diye sordu         
14:54
Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı         
14:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2021 10:56:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Rafadan Tayfa'nın arkadaşlık maceraları, Vitago Kids ile vitamin dünyasına taşınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement