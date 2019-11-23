Son Dakika Haberleri: "Rafadan Tayfa-Türkiye'dir Burası Müzikali" Adana'da sahnelendi
Son Dakika Kültür Sanat 'Rafadan Tayfa-Türkiye'dir Burası Müzikali' Adana'da sahnelendi - Son Dakika

"Rafadan Tayfa-Türkiye'dir Burası Müzikali" Adana'da sahnelendi

7 saat önce

TRT Çocuk kanalında yayınlanan Rafadan Tayfa çizgi filminden uyarlanan "Rafadan Tayfa-Türkiye'dir Burası Müzikali" Adana'da izleyiciyle buluştu.

TRT Çocuk kanalında yayınlanan Rafadan Tayfa çizgi filminden uyarlanan "Rafadan Tayfa- Türkiye'dir Burası Müzikali" Adana'da izleyiciyle buluştu.

Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören gösteride, Rafadan Tayfa kahramanlarıyla Türkiye'nin tarihi ve doğal güzellikleri, gelenekleri ve değerleri çocuklara anlatıldı.

Akın, Kamil, Hayri, Mert, Sevim ve Hale karakterleri kendilerine özgü dans ve şarkılarla çocukları eğlendirdi.

Çocuklar da aileleriyle müzikali izleyerek zaman zaman dans edip eğlenceli dakikalar yaşadı.

Türkiye, Adana, Tayfa, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 03:50 Kaynak: AA
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