Son Dakika Haberleri: Rafadan Tayfa Viranşehirli Öğrencilerle Buluştu

Rafadan Tayfa Viranşehirli Öğrencilerle Buluştu

15 dakika önce

TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa kahramanlarının maskotları, Viranşehirli öğrencilerle bir araya geldi.

Rafadan Tayfa Viranşehirli Öğrencilerle Buluştu, System.String[]
TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa kahramanlarının maskotları, Viranşehirli öğrencilerle bir araya geldi.

Çocuklar, Viranşehir Belediyesince Kültür ve Sanat Merkezi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda düzenlenen etkinlik kapsamında, ekranda izledikleri karakterleri yakından görme fırsatı buldu.

Öğrenciler, mutlu bir gün geçirdiklerini belirterek, Viranşehir Belediyesine teşekkür etti.

Yaklaşık 2 bin çocuğun katıldığı gösteriyi, Viranşehir Belediye başkan yardımcısı Arslan Çiftçi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Turğut da izledi.

Arslan Çiftçi, Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa'nın kahramanlarını öğrencilerle buluşturmanın mutluluğu içerisinde olduğunu belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Turğut ise etkinlik için Viranşehir Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Ömer Dereci ve başkan yardımcısı Çiftçi'ye teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:57 Kaynak: AA

Viranşehir, Tayfa, Güncel
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