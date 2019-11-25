Son Dakika Haberleri: Rafadan Tayfa'yı karşılarında gören çocuklar çılgınca eğlendi
Son Dakika Yaşam Rafadan Tayfa'yı karşılarında gören çocuklar çılgınca eğlendi - Son Dakika

Rafadan Tayfa'yı karşılarında gören çocuklar çılgınca eğlendi

6 saat önce

Çocukların en sevilen efsane kahramanları, "Rafadan Tayfa" yeni maceralarını paylaşmak için Denizli'ye geldi.

Rafadan Tayfa'yı karşılarında gören çocuklar çılgınca eğlendi, System.String[]

Çocukların en sevilen efsane kahramanları, "Rafadan Tayfa" yeni maceralarını paylaşmak için Denizli'ye geldi. Büyük bir ilgiyle karşılaşan efsane kahramanları izleyen çocuklar çılgınca eğlendi.


Çocukların en çok izlediği çizgi filmler arasında yer alan Rafadan Tayfa'nın efsane kahramanları Denizli'ye geldi. Forum Çamlık AVM'de minikler ile bir araya gelen Rafadan Tayfa'yı yüzlerce kişi izledi. Rafadan Tayfa'nın sahne şovunu izleyen çocuklara, zaman zaman aileleri de eşlik etti. TRT Çocuk'un en çok izlenen çizgi filmleri arasında yer alan Rafadan Tayfa, yeni maceraların izini Denizli'de sürdü. Miniklerin de yardımıyla gizemleri çözen ekip, araştırma yaparken sorular sordu ve ipuçlarının izinden giderek mahallelerini kurtardı. Rafadan Tayfa sahne almadan önce minikler interaktif oyunlar oynadı.


Çocuklar Rafadan Tayfa ve sahne şovu ile unutulmaz bir gün yaşadı. - DENİZLİ

Denizli, Tayfa, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:21 Kaynak: İHA
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