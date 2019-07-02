Son Dakika Haberleri: Rafael Benitez, Çin'in Dalian Yifang takımıyla anlaştı
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Rafael Benitez, Çin'in Dalian Yifang takımıyla anlaştı

30 dakika önce

Çin Süper Lig ekiplerinden Dalian Yifang, teknik direktörlük görevine Rafael Benitez'i getirdiğini duyurdu.

Rafael Benitez, Çin'in Dalian Yifang takımıyla anlaştı, System.String[]
Çin Süper Lig ekiplerinden Dalian Yifang, teknik direktörlük görevine Rafael Benitez'i getirdiğini duyurdu.

Son üç sezon İngiliz ekibi Newcastle United'ı çalıştıran Rafael Benitez'in yeni durağı Çin oldu. 59 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, Çin Süper Ligi'ni geçen sene 35 puanla 11. sırada bitiren Dalian Yifang ile anlaştı.

Valencia, Liverpool, Inter, Chelsea, Napoli, Real Madrid gibi Avrupa devlerini çalıştıran Benitez, 2016 yılından bu yana kariyerini Newcastle United'ta geçirdi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:01 Kaynak: İHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Rafael Benitez, Spor
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