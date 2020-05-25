Rafael Benitez, Newcastle'a dönmek istiyor

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Hakan Çalhanoğlu takım arkadaşı Ibrahimovic'in Türkiye'de bir takım tuttuğunu itiraf etti

Beşiktaş'tan olaylı şekilde ayrılan Karius, Hertha Berlin'e transfer oluyor

Galatasaray Belhanda ve Feghouli ile yollarını ayırıyor

Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi