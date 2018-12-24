Son Dakika Haberleri: Rafael Benitez: "Sezonu Son Sıralarda Bitireceğiz"

Rafael Benitez: "Sezonu Son Sıralarda Bitireceğiz"

19 dakika önce

Newcastle United Teknik Direktörü Rafael Benitez, gerçekçi olup ligi son 10 sırada bitireceklerini anlamaları gerektiğini söyledi.

Rafael Benitez:
Newcastle United Teknik Direktörü Rafael Benitez, gerçekçi olup ligi son 10 sırada bitireceklerini anlamaları gerektiğini söyledi.

Newcastle United Teknik Direktörü Rafael Benitez, İngiliz basınına açıklamalarda bulundu. Premier Lig'de Fulham ile oynanan ve 0-0 biten müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Benitez, "Gerçekçi olmalıyız ve sezonu son 10 sırada bitireceğimizi anlamalıyız. Benim için durum açık. Eğer son 3 takımdan iyi olursak bu büyük bir olay olur. Geçen sezon da tamamen şanslıydık. Bu sezon birkaç galibiyet almamış olsak küme düşme hattında yer alacaktık" diye konuştu.

Newcastle United, İngiltere Premier Ligi'nde 17 puanla 15. sırada yer alıyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:05 Kaynak: İHA

Fulham, Newcastle United FC, Rafael Benitez, Spor
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