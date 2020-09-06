Rafael'den Beşiktaş ve transfer yanıtı! - Son Dakika

Rafael'den Beşiktaş ve transfer yanıtı!

Gökhan Gönül'ün ayrılığı sonrasında sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Gökhan Gönül'ün ayrılığı sonrasında sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fransa basınından RMC Sport'un haberine göre; Lyon ile olan kontratının bitimine 1 yıl kalan Brezilyalı sağ bek Rafael, Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.

Brezilyalı oyuncunun, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Marcelo'dan fikir aldığı belirtildi.

30 yaşındaki sağ bek, 2015 yılında İngiliz devi Manchester United'dan Lyon'a transfer olmuştu.

Rafael'den iddialara yanıt

Yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından "Bu bilgileri nereden alıyorlar merak ediyorum." şeklinde paylaşım yaparak iddiaları yalanladı.

Gökhan Gönül, Beşiktaş, Fransa, Lyon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 19:12

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Spor Rafael'den Beşiktaş ve transfer yanıtı! - Son Dakika Spor

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