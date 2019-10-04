Son Dakika Haberleri: Rafael Nadal Şangay Masters'ta yok
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Rafael Nadal Şangay Masters'ta yok

29 dakika önce

Nadal, geçen ay düzenlenen Laver Kupası'nda da bileğinde sakatlık nedeniyle katılamamıştı.

Rafael Nadal Şangay Masters'ta yok, System.String[]

Nadal, geçen ay düzenlenen Laver Kupası'nda da bileğinde sakatlık nedeniyle katılamamıştı.


Roger Federer ile arasındaki şampiyonluk farkını 1'e kadar indirmişti


Bilek sakatlıkları nedeniyle birçok turnuvadan çekilmek zorunda kalan 33 yaşındaki Nadal'ın 19 grand slam şampiyonluğu bulunuyor.


Son ABD Açık'ta zafere ulaşan İspanyol tenisçi, 20 şampiyonlukla bu alanda rekoru elinde bulunduran kendisinden 5 yaş büyük İsviçreli Roger Federer ile arasındaki şampiyonluk farkını 1'e kadar indirmişti.


Djokovic ile puan farkını azaltmıştı


Federer'e şampiyonluk sayısında yaklaşan Nadal, ATP sıralamasında zirvede yer alan Sırp tenisçi Novak Djokovic ile de arasında puan farkını azaltmıştı.


ABD Açık şampiyonluğunun ardından 9 bin 225 puana yükselen Nadal, 9 bin 865 puanla ilk sırada yer alan Djokovic'in 640 puan gerisinde yer alıyordu.


Djokovic, Şanghay Masters'da mücadele edecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Roger Federer, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:01 
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