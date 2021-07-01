Rafael Benitez, Everton'la anlaşma sağladı ve 129 yıl sonra bir ilki gerçekleşti

Everton'ın yeni hocası Rafael Benitez oldu. 129 yıl sonra bir ilke imza atan hoca, Liverpool ve Everton'ı çalıştıran ikinci isim olarak tarihe geçti.

İKİ MERSEYSIDE EKİBİNİ DE ÇALIŞTIRAN 2. HOCA OLDU

Fanatik'in haberine göre; daha önce kariyerinde Liverpool'da da görev yapan 61 yaşındaki çalıştırıcı, Everton'ın başına geçmesiyle iki Merseyside ekibini çalıştıran ikinci teknik direktör oldu. Daha önce 1890'lı yıllarda İngiliz teknik direktör William Edward Barclay, aralarında büyük rekabet olan aynı şehrin takımları Liverpool ve Everton'ı çalıştırmıştı. Barclay, 1888-1889 yıllarında Everton ve 1892-1896 yıllarında da Liverpool'da görev almıştı.