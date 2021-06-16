TEKİRDAĞ RAFET EL ROMAN, BABASINI SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

ŞARKICI Rafet El Roman'ın Almanya'da hayatını kaybeden babası İsmail Yaşdut (90), Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde toprağa verildi.

Rafet El Roman'ın babası İsmail Yaşdut, cuma günü Almanya'nın Grosszimmern kentinde hayatını kaybetti. Yaşdut'un cenazesi uçakla İstanbul'a, oradan da toprağa verileceği Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine getirildi. Yaşdut için Bahçeli Camii'nde kılınan cenaze namazına Rafet El Roman, Edirne'nin Havsa ilçesi Belediye Başkanı Aydın Balkan, Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop, şarkıcı Yusuf Güney, Yuşdut'un ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Oldukça üzgün olduğu görülen ve taziyeleri kabul eden Rafet El Roman, babasının tabutunu omuzlarında taşıdı. Cenaze namazının ardından İsmail Yaşdut, dualarla Bahçeli Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.