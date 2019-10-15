Son Dakika Haberleri: Rafet El Roman: Kızlarımı kontrol altında tutuyorum!
Son Dakika Magazin Rafet El Roman: Kızlarımı kontrol altında tutuyorum!

Rafet El Roman: Kızlarımı kontrol altında tutuyorum!

56 dakika önce

Anlamazdın şarkısına klip çeken Rafet El Roman aşk hayatından ve kızlarından bahsetti.

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Anlamazdın şarkısına klip çeken Rafet El Roman aşk hayatından ve kızlarından bahsetti. Kızlarını mümkün olduğunca kontrol altında tuttuğunu söyledi.

#RafetElRoman

Rafet El Roman: Kızlarımı kontrol altında tutuyorum!

Rafet El Roman, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:07 
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