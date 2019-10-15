Rafet El Roman: Kızlarımı kontrol altında tutuyorum!
56 dakika önce
Anlamazdın şarkısına klip çeken Rafet El Roman aşk hayatından ve kızlarından bahsetti.
Anlamazdın şarkısına klip çeken Rafet El Roman aşk hayatından ve kızlarından bahsetti. Kızlarını mümkün olduğunca kontrol altında tuttuğunu söyledi.
#RafetElRoman
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:07
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