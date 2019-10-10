Son Dakika Haberleri: Rafet El Roman " Meğer dünyaca ünlü bir yıldızın fotoğraflarını koyuyormuş hesabına..."
Son Dakika Magazin Rafet El Roman ' Meğer dünyaca ünlü bir yıldızın fotoğraflarını koyuyormuş hesabına...'

Rafet El Roman " Meğer dünyaca ünlü bir yıldızın fotoğraflarını koyuyormuş hesabına..."

2 saat önce

İşte ünlü sanatçı sosyal medyada böyle kandırılmış: 'Sosyal medyadan kimseye mesaj atmıyorum' diyemem çünkü atıyorum.

Rafet El Roman

İşte ünlü sanatçı sosyal medyada böyle kandırılmış:


'Sosyal medyadan kimseye mesaj atmıyorum' diyemem çünkü atıyorum. Birini beğenmişim, tanımak istemişim. Bunun nesi kötü? Bana da yüzlerce mesaj geliyor günde. Ama bir kere mesajlaştığım birisi beni kandırdı, büyük hayal kırıklığına uğrattı. Onu anlatayım sizlere:


Güzel bir kadınla konuşuyorum, fotoğrafları harika. Çok güzel hani düşünüyorsun bu kadar güzel bir kız nasıl keşfedilmemiş falan diye. Ben de dedim kendi kendime; 'klibimde oynatırım'. İki üç ay beni ve ekibimi oyaladı sonra kahve içmeye karar verdik.


Bir geldi alakası bile yok, meğersem dünyaca ünlü bir yıldızın fotoğraflarını koyuyormuş hesabına. Keşke görmez, tanışmaz olaydım. İnanamıyorum yani böyle bir şey yaptığına.


'Neden yaptın?' dedim 'Sizinle tanışmak için' dedi. Oturduk bir kahve içtik, nezaketimi bozmadım yine efendi bir adamım."

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:11 
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