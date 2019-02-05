Rafet El Roman Palm City Mersin AVM'de Sevenleriyle Buluşuyor
1 saat önce
Palm City Mersin AVM'de erken Sevgililer Günü kutlaması! Aşk dolu şarkılarıyla bilinen Türk Pop müziğinin sevilen ismi Rafet El Roman 10 Şubat Pazar günü konser verecek.
Yönetimi Cefic Türkiye tarafından yapılan Palm City Mersin Alışveriş Merkezi, 10 Şubat Pazar günü 16.00'da Aşk şarkılarıyla tanınan ve sevilen sanatçı Rafet El Roman'ı ağırlayacak.
'Unuturum Elbet' adlı parçasıyla son zamanlarda büyük bir çıkış yapan Rafet El Roman, Sevgililer Günü için dinleyicilerinin gönüllerine taht kuran en özel ve romantik şarkılarını Palm City Mersin Alışveriş Merkezi'nde seslendirecek.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:04 Kaynak: Bültenler
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