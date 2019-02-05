Rafet El Roman Palm City Mersin AVM'de Sevenleriyle Buluşuyor

Yönetimi Cefic Türkiye tarafından yapılan Palm City Mersin Alışveriş Merkezi, 10 Şubat Pazar günü 16.00'da Aşk şarkılarıyla tanınan ve sevilen sanatçı Rafet El Roman'ı ağırlayacak.

'Unuturum Elbet' adlı parçasıyla son zamanlarda büyük bir çıkış yapan Rafet El Roman, Sevgililer Günü için dinleyicilerinin gönüllerine taht kuran en özel ve romantik şarkılarını Palm City Mersin Alışveriş Merkezi'nde seslendirecek.