Rafet Karanlık mezarı başında dualarla anıldı - Son Dakika

Merhum Batı Avrupa Kırım Tatar Dayanışma ve Kültür Merkezi Genel Başkanı Rafet Karanlık, Ramazan Bayramı'nda Almanya'daki mezarı başında dualarla anıldı.



Batı Avrupa Kırım Tatar Dayanışma ve Kültür Merkezi Genel Başkanı Rafet Karanlık, Giessen kentindeki Müslüman Mezarlığında kabri başında dualarla anıldı. Karanlık'ın mezarı başında bir araya gelen Kırım sevdalıları, başta merhum Karanlık olmak üzere Türk dünyasının bağımsızlığına hizmet edenler ve Kırım'ın bağımsızlığı için dua etti. Kırım Tatar Milli Meclisi Almanya Temsilcisi Ahmet Özay ve Almanya Nogay Türkleri Birliği tarafından organize edilen ziyarette, merhum Rafet Karanlık'ın Türk dünyasına yaptığı hizmetler anlatıldı.



Uzun yıllardır Avrupa'da Kırım davasını mücadelesini veren ve farklı ülkelerdeki Kırımlı Türklerini bir araya getirmek için çalışan Karanlık, Kırım davası konusunda verdiği mücadeleden dolayı Kırım Tatar cemiyeti tarafından "Kırım mMdalyası" ile onurlandırıldı. Karanlık'ın "Kırım Madalyası", Batı Avrupa Kırım Tatar Dayanışma ve Kültür Merkezi Yönetim kurulu Üyesi Mehmet Koca tarafından Karanlık ailesine verilmek üzere Almanya Nogay Türkleri Birliği Başkanı Fatih Polat'a teslim edildi. - BERLİN