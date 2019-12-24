Rafet Kayapınar, Esen Makina Belsinspor'da

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Esen Makina Belsinspor, Kayseri Gençlerbirliği'nde forma giyen Rafet Kayapınar'ı renklerine bağladı.



Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de şampiyonluk mücadelesi veren Esen Makina Belsinspor, ligin ikinci yarısı öncesi transfer çalışmalarına başladı. Ligin ilk yarısını 30 puanla ikinci sırada tamamlayan Mavi-Beyazlılar sezon başında Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Ligin ilk yarısında Gençlerbirliği forması giyen başarılı ve tecrübeli oyuncu ligin ikinci yarısında Esen Makina Belsinspor forması giyecek. 1990 doğumlu tecrübeli oyuncu daha önce Kayseri Erciyesspor, İstikbal Mobilya Kayserispor ,Kayseri Şekerspor, Elazığ Belediyespor, Bağçılar Spor Kulübü, Hacılar Erciyesspor, Yahyalıspor,Talasgücü Belediyespor ve son olarak Kayseri Gençlerbirliği takımlarının formalarını giydi.



Esen Makina Belsinspor forması giyeceği için mutlu olduğunu belirten Rafet Kayapınar, "Bir kaç takım istedi ama nasip kısmet burasıymış. İki taraf için hayırlı uğurlu olsun. Buraya şampiyonluk yaşamak için geldim" diye konuştu. - KAYSERİ