Rafet Şenbaydur Parkı yenileniyor - Son Dakika

Rafet Şenbaydur Parkı yenileniyor

08.12.2020 15:09
Rafet Şenbaydur Parkı yenileniyor, System.String[]

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, belediyenin park ve yeşil alanlarda yürüttüğü bakım, onarım ve yeşillendirme çalışmaları kapsamında Rafet Şenbaydur Parkı baştan sona yenileniyor.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, belediyenin park ve yeşil alanlarda yürüttüğü bakım, onarım ve yeşillendirme çalışmaları kapsamında Rafet Şenbaydur Parkı baştan sona yenileniyor.

Gaziemir Belediyesi ekipleri, ilçedeki 595 bin metrekarelik 158 park ve yeşil alanda çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, 3 bin 350 metrekare büyüklüğündeki Rafet Şenbaydur Parkı yenileniyor. Zemin rehabilitasyonuyla başlayan çalışmalarda, parkın kullanım ömrü dolan çimleri sökülüyor. Parkın otomatik sulama sistemi yenilendikten sonra 2 bin 500 metrekarelik alana rulo çim seriminin yapılacağı, oturma grupları yenilenecek parktaki çocuk oyun alanının 620 metrekareye çıkarılacağı belirtildi. Zemini kauçukla kaplanacak oyun alanına ahşap oyun grupları yerleştirilecek. Çalışmalar kapsamında parkta yürüyüş yolları da oluşturulacak.

Gaziemir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin parklarda yürüttüğü çalışmalar kapsamında parkların tüm eksikleri gideriliyor. Belediye ekipleri, parklardaki oyun gruplarının tamirini yapıyor, kullanılamaz durumda olanları ise yenileriyle değiştiriyor. Belediye personeli çocukların güvenli bir ortamda oynayabilmeleri için kauçuk zeminlerin onarımını yapıyor. Yıpranan oturma gruplarını yenileyen ekipler, parklardaki spor aletlerinin bakımını yapıyor, bozulanları tamir ediyor.

Yeşil alanların da bakımını yapan belediye, özelliğini yitiren çim alanları yeniden yeşillendiriyor. Parklardaki mevcut ağaçların budaması ve bakımı yapılırken, yeni ağaçların ve bitkilerin dikimi yapılıyor. - İZMİR

Rafet Şenbaydur Parkı yenileniyor
Rafet Şenbaydur Parkı yenileniyor
Rafet Şenbaydur Parkı yenileniyor

Gaziemir Belediyesi, Gaziemir, oyunlar, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rafet Şenbaydur Parkı yenileniyor - Son Dakika


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