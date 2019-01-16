Rafet Vergili, Seçim Projelerini Açıkladı

Karabük Belediye Başkanı ve MHP Karabük Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında projelerini açıkladı.

Karabük Belediye Başkanı ve MHP Karabük Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında projelerini açıkladı.



Karabük'te bir restoranda düzenlenen "Yeni dönem yeni projeler" toplantısında konuşan Vergili, Karabük'ün ihtiyaçlarının fazla olduğunu söyledi.



Vergili, bundan sonraki görev süresi içerisinde yeni yapacakları projelerle vatandaşların daha mutlu, refah bir şekilde yaşamasını sağlamaya devam edeceklerini belirtti.



Soğuksu Mahallesi'nde kentsel dönüşümü başlattıklarını hatırlatan Vergili, "Devlet Demiryolları ile yapmış olduğumuz protokole göre çok yakında Kartaltepe Mahallemizdeki evlerin anahtarlarını bizlere teslim edecekler. İnşallah 15 günlük okul tatilinde bu programı bitirmiş oluruz. Biz belediye olarak 98 konutu Devlet Demiryollarına hazırladık. Diğer mahallelerimizde de kentsel dönüşüm devam edecek." diye konuştu.



Karabük'ün en büyük problemlerinden birisinin yağmur sularının toplanamaması olduğunu aktaran Vergili, şunları kaydetti:



"Şu anda ana kollektörümüz 800'lük bir boru. Bütün Karabük'ün kanalizasyon ve suyu burada toplanmak için çaba sarf ediyor ki, bu da yeterli olmuyor. Her mahallemize belirli noktalarda yağmur sularıyla ilgili problemler yaşıyoruz. Karabük'ü Türkiye'de yağmur sularıyla ilgili örnek tek şehir yapmayı hedefliyoruz."



Karabük'ün 50 yılını inşa etmek için 5 yıllık programla yola çıktıklarını vurgulayan Vergili, "Bizlerden dualarınızı esirgemeyin biz de sizler için ne gerekiyorsa gece gündüz tamamlayıp Karabük'ün 50 yılını inşa etmiş olalım." ifadesini kullandı.

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