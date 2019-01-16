Son Dakika Haberleri: Rafet Vergili, Seçim Projelerini Açıkladı

Rafet Vergili, Seçim Projelerini Açıkladı

24 dakika önce

Karabük Belediye Başkanı ve MHP Karabük Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında projelerini açıkladı.

Rafet Vergili, Seçim Projelerini Açıkladı, System.String[]
Karabük Belediye Başkanı ve MHP Karabük Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında projelerini açıkladı.

Karabük'te bir restoranda düzenlenen "Yeni dönem yeni projeler" toplantısında konuşan Vergili, Karabük'ün ihtiyaçlarının fazla olduğunu söyledi.

Vergili, bundan sonraki görev süresi içerisinde yeni yapacakları projelerle vatandaşların daha mutlu, refah bir şekilde yaşamasını sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Soğuksu Mahallesi'nde kentsel dönüşümü başlattıklarını hatırlatan Vergili, "Devlet Demiryolları ile yapmış olduğumuz protokole göre çok yakında Kartaltepe Mahallemizdeki evlerin anahtarlarını bizlere teslim edecekler. İnşallah 15 günlük okul tatilinde bu programı bitirmiş oluruz. Biz belediye olarak 98 konutu Devlet Demiryollarına hazırladık. Diğer mahallelerimizde de kentsel dönüşüm devam edecek." diye konuştu.

Karabük'ün en büyük problemlerinden birisinin yağmur sularının toplanamaması olduğunu aktaran Vergili, şunları kaydetti:

"Şu anda ana kollektörümüz 800'lük bir boru. Bütün Karabük'ün kanalizasyon ve suyu burada toplanmak için çaba sarf ediyor ki, bu da yeterli olmuyor. Her mahallemize belirli noktalarda yağmur sularıyla ilgili problemler yaşıyoruz. Karabük'ü Türkiye'de yağmur sularıyla ilgili örnek tek şehir yapmayı hedefliyoruz."

Karabük'ün 50 yılını inşa etmek için 5 yıllık programla yola çıktıklarını vurgulayan Vergili, "Bizlerden dualarınızı esirgemeyin biz de sizler için ne gerekiyorsa gece gündüz tamamlayıp Karabük'ün 50 yılını inşa etmiş olalım." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:33 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, MHP, Rafet Vergili, Karabük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nihat Zeybekci, Bir İlke İmza Atarak İzmirlilerle WhatsApp Üzerinden Konuşacak Cumhur İttifakı'na Aykırı Hareket Eden Vekil, MHP'den İhraç Edildi

AK Parti'nin Güneydoğudaki Kalesinde Yerel Seçim Gerginliği 31 Yıl Önce Vatani Görevini Yaparken Yaşamını Yitiren Asker, Eşinin Verdiği Mücadeleyle Şehit Sayıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 18:57:16. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rafet Vergili, Seçim Projelerini Açıkladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]