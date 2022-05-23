Rafet Zeybek: AKP'nin Yargısı da AKP'nin Yargıçları da Sandıkta Gidecek

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın " Türkiye'de tweet attı diye hakkında soruşturma başlatılan bir kişi yok. Tweetin içinde yazandan dolayı soruşturma açılıyor" sözlerini eleştirdi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun eski tweetleri nedeniyle yargılandığını hatırlatan Zeybek, "Eski bir Cumhuriyet savcısı olarak, bu ülkenin dürüst ve hukukun üstünlüğünü savunan yargı mensuplarını ayrı tutarak şunu belirtiyorum ki AKP'nin yargısı da AKP'nin yargıçları da sandıkta gidecekler" dedi.

Rafet Zeybek, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Bekir Bozdağ'ın "Türkiye'de tweet attı diye hakkında soruşturma başlatılan bir kişi yok. Tweetin içinde yazandan dolayı soruşturma açılıyor" sözlerine tepki gösterdi. Zeybek, açıklamasında şunları kaydetti:

"İnsanların düşüncelerini özgürce açıklayabileceği mecralar üzerinde tahakküm kurmak siyasal iktidarın hobisi haline gelmiştir. Medyanın büyük çoğunluğu üzerinden yandaşlarla kurulan hegemonyaya rağmen insanlar özgürce sosyal medyadan görüş ve eleştirilerini aktardıklarında ise yargı eli ile üzerlerine gidilmektedir. Hatırlanacağı gibi partili Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçmişte sosyal medyayı 'toplumların baş belası' olarak tanımlamıştı. Onun Adalet Bakanı'nın ise 'Tweetten değil, içinde yazılandan soruşturma açılıyor' ifadesi, aslında talimat sisteminin dışavurumudur.

"AKP'NİN YARGISI DA AKP'NİN YARGIÇLARI DA SANDIKTA GİDECEK"

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 25'inci maddesi 'Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz' der. Ancak AKP'nin yargı sistemi, ülkenin hiçbir sorunu yokmuş gibi, ülkede başka suçlar olmamış gibi sosyal medyada eleştiride bulunan vatandaş avı yapmaktadır. Eski bir Cumhuriyet savcısı olarak, bu ülkenin dürüst ve hukukun üstünlüğünü savunan yargı mensuplarını ayrı tutarak şunu belirtiyorum ki AKP'nin yargısı da AKP'nin yargıçları da sandıkta gidecekler.

Dün FETÖ elebaşına güzellemeler yapan Adalet Bakanı Bozdağ'a o sözleri için bir soruşturma açılmamışsa, aksine ödüllendirilip tekrar bakan yapılmışsa bugün sosyal medyada hayat pahalılığını, adaletsizliği, işsizliği eleştiren vatandaşlara da soruşturma açılamaz."