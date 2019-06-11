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Rafinha FC Bayern'de En İyisi

8 saat önce

Avrupa'da 14 yıl geçtikten sonra, FC Bayern pro Rafinha kariyerine devam etmek için Brezilya'ya evine dönmeye hazırlanıyor. 33 yaşındaki full-back gelecek sezon Flamengo Rio de Janeiro için oynayacak. Bu, Whit Pazartesi günü Alman rekor şampiyonları ile olan sözleşmesinin 30 Haziran'da sona erdiği Rafinha tarafından açıklandı. Dugout'taki Rafinha'nın tadını çıkarın!

Avrupa'da 14 yıl geçtikten sonra, FC Bayern pro Rafinha kariyerine devam etmek için Brezilya'ya evine dönmeye hazırlanıyor. 33 yaşındaki full-back gelecek sezon Flamengo Rio de Janeiro için oynayacak. Bu, Whit Pazartesi günü Alman rekor şampiyonları ile olan sözleşmesinin 30 Haziran'da sona erdiği Rafinha tarafından açıklandı. Dugout'taki Rafinha'nın tadını çıkarın!
Rafinha FC Bayern'de En İyisi
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:06 
Avrupa, Brezilya, Rafinha, Spor
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