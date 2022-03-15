Raflarda olmayan toz şekerler depolardan çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Raflarda olmayan toz şekerler depolardan çıktı

15.03.2022 17:02
Raflarda olmayan toz şekerler depolardan çıktı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçe sınırları içerisinde yer alan bir zincir marketin deposunda yapılan denetimde, satışa hazır halde stoklanmış 48 ton toz şeker ele geçirildi.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçe sınırları içerisinde yer alan bir zincir marketin deposunda yapılan denetimde, satışa hazır halde stoklanmış 48 ton toz şeker ele geçirildi. Market hakkında stokçuluk ve haksız kazançtan dolayı tutanak tutuldu.

Akdeniz Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, haksız kazanç ve stokçuluğun önüne geçmek için başlattığı denetimlerde fırsatçılara nefes aldırmıyor. Kısa süre önce satışa hazır halde stoklanmış binlerce litre yağ ele geçiren ekipler bu defa zincir market BİM'in deposunda 48 ton toz şeker stoğu tespit etti. Tespit tutanakları ekipler tarafından Ticaret İl Müdürlüğü'ne gönderildi.

Yaklaşan Ramazan ayını da dikkate alan ekipler, hem vatandaştan gelen şikayetler üzerine hem de yaptıkları periyodik denetimlerde bazı zincir marketlerde toz şeker olmadığını ve satılmadığını görünce harekete geçti. Akdeniz Kaymakamlığı, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince stokçuluğa karşı ortak denetim düzenlendi.

TOZ ŞEKERLERİ DEPODA İSTİFLEMİŞLER

Ekipler konuyla ilgili zincir marketin raflarında toz şeker bulunmadığını tespit etmesi ve çalışanlarının da bir süredir toz şekerin gelmediğini beyan etmesi üzerin denetime hız kazandırdı. İlçe sınırları içerisinde bulunan zincir market BİM'in ana deposuna Akdeniz Kaymakamlığı İSDEM ekibi ve Akdeniz Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gidildi. Yapılan kontrollerin devamında depo içerisinde istiflenmiş paletlerde 7 bin 600 adet 5 kilogramlık, 5 bin 60 adet de 2 kilogramlık toplamda 48 bin 120 kilogramlık toz şeker bulundu.

"DENETİMLERİMİZ ARALIKSIZ SÜRECEK"

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, "Her gün düzenli olarak belli sıra ve süre içerisinde zincir marketleri denetliyoruz. Ayın 10'undan itibaren raflarda toz şeker olmadığını tespit ettik. Bunun üzerine ilgili ekiplerle beraber bu marketleri denetledik. Raflarda yine toz şeker olmadığını tespit ettik. Kaymakamımız Muhittin Pamuk ve Akdeniz Belediye Başkanımız Mustafa Gültak'ın talimatları doğrultusunda ana depoya denetim yaptık. İçeri girdiğimizde 48 ton 120 kilo toz şekerin depoda olduğunu gördük. Denetimlerimiz özellikle zincir marketler nezdinde olacak ve aralıksız olarak sürecektir. Bu her şeyden önce bizim vatandaşlık görevimizdir" dedi.

(İHA)

Raflarda olmayan toz şekerler depolardan çıktı
Raflarda olmayan toz şekerler depolardan çıktı
Raflarda olmayan toz şekerler depolardan çıktı
Raflarda olmayan toz şekerler depolardan çıktı
Raflarda olmayan toz şekerler depolardan çıktı

YORUMLAR
500
Vatandaşlara 'Yok' denilen toz şekerler ortaya çıktı! BİM'in deposunda bekletiliyormuş Vatandaşlara 'Yok' denilen toz şekerler ortaya çıktı! BİM'in deposunda bekletiliyormuş Mersin'de 'toz şeker stokçuluğu' iddiasına inceleme Mersin'de 'toz şeker stokçuluğu' iddiasına inceleme Toroslar'da sağlık kahramanları dualarla anıldı Toroslar'da sağlık kahramanları dualarla anıldı

Hisarcık, Akdeniz, Mersin, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Raflarda olmayan toz şekerler depolardan çıktı - Son Dakika


Son Dakika
17:02 Putin'e karşı savaşmak için Japonya'dan geldi, dünyaya seslendi: Ukrayna'nın kaderini değiştirelim
16:42 Çinli bilim insanları, imkansız görüneni başardı: İki annesi olan, babasız fareler üretildi
16:38 Suriyeliler ülkelerine gidecek mi? Erdoğan, tartışma yaratan konu hakkında açıklama yaptı: Biz ev sahipliğine devam edeceğiz
16:35 Benzema zirveye yerleşti! 413 golle en golcü unvanına sahip oldu
16:31 ABD'de tepki toplayan ırkçı saldırı! Asansörde hakaretler yağdırdığı kadına arka arkaya 125 yumruk attı
16:20 HDP Eş Genel Başkanı Sancar: İktidarın küçük ortağı eriyor, onu kurtarmak için barajı indiriyorlar!
16:06 Haberler.com'un YouTube kanalına katılan müzisyen Tuğba Ünal: Sanat benim nefesim
16:02 Galatasaray - Barcelona maçının hakemi Daniele Orsato oldu!
16:01 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi elleri cebinde karşıladı
15:46 Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle katleden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 17:10:41. #1.11#
SON DAKİKA: Raflarda olmayan toz şekerler depolardan çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement