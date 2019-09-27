Son Dakika Haberleri: Raflardan düşen tabakalardan masanın altına sığınarak kurtuldu
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Raflardan düşen tabakalardan masanın altına sığınarak kurtuldu

44 dakika önce

İstanbul'da dün yaşanan deprem sırasında depreme iş yerinde yakalanan bir kişi, raflardan düşen tabaklardan masanın altına sığınarak korundu.

Raflardan düşen tabakalardan masanın altına sığınarak kurtuldu, System.String[]

İstanbul'da dün yaşanan deprem sırasında depreme iş yerinde yakalanan bir kişi, raflardan düşen tabaklardan masanın altına sığınarak korundu. Görüntüler depremin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.


İstanbul'da dün yaşanan depremde yaşanan panik anları güvenlik kameralarına yansıdı. Depremin ardından bugün sosyal medyada paylaşılan görüntüler depremin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Depreme iş yeri içerisinde çalışanlar ile yakalanan bir kişi raflardan üzerine düşen tabaklardan oturduğu masanın altına sığınarak kurtuldu. Yaşlı adamın korkuyla bir süre masanın altında beklediği görüldü.


Öte yandan görüntülere diğer çalışanların hızla iş yerinden uzaklaştığı da görüldü. - İSTANBUL

İstanbul, Deprem, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:52 Kaynak: İHA
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