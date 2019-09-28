Son Dakika Haberleri: Raflardan düşen tabaklardan masanın altına sığınarak böyle kurtuldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Raflardan düşen tabaklardan masanın altına sığınarak böyle kurtuldu

1 saat önce

Raflardan düşen tabaklardan masanın altına sığınarak böyle kurtuldu İstanbul'da dün yaşanan deprem anları kamerada Deprem boyutu bir kez daha gözler önüne serildiİSTANBUL - İstanbul'da dün yaşanan deprem sırasında depreme iş yerinde yakalanan bir kişi raflardan düşen tabaklardan masanın...

Raflardan düşen tabaklardan masanın altına sığınarak böyle kurtuldu

İstanbul'da dün yaşanan deprem anları kamerada

Deprem boyutu bir kez daha gözler önüne serildi

İSTANBUL - İstanbul'da dün yaşanan deprem sırasında depreme iş yerinde yakalanan bir kişi raflardan düşen tabaklardan masanın altına sığınarak korundu. Görüntüler depremin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İstanbul'da dün yaşanan depremde yaşanan panik anları güvenlik kameralarına yansıdı. Depremin ardından bugün sosyal medyada paylaşılan görüntüler depremin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Depreme iş yeri içerisinde çalışanlar ile yakalanan bir kişi raflardan üzerine düşen tabaklardan oturduğu masanın altına sığınarak kurtuldu. Yaşlı adamın korku ile bir süre masanın altında beklediği görüldü. Öte yandan görüntülere diğer çalışanların hızla iş yerinden uzaklaştığı da görüldü.

Raflardan düşen tabaklardan masanın altına sığınarak böyle kurtuldu

İstanbul, Deprem, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Prof. Mikdat Kadıoğlu, deprem seferberliği çağrısı yaptı, imza kampanyası başlattı
İstanbul depreminin 2. gününde bazı vatandaşlar parklarda kalmaya devam ediyor Kayalıklardan düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Otoyol kapandı, 15 kilometre araç kuyruğu oluştu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 02:41:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Raflardan düşen tabaklardan masanın altına sığınarak böyle kurtuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]