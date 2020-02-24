Rafsancani'nin oğlu: İran'da demokrasi bir harem ağalığına dönüştü, kısırlaştırıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rafsancani'nin oğlu: İran'da demokrasi bir harem ağalığına dönüştü, kısırlaştırıldı - Son Dakika Dünya

Rafsancani'nin oğlu: İran'da demokrasi bir harem ağalığına dönüştü, kısırlaştırıldı

7 saat önce

İran toplumuna bir virüs bulaşarak hasta edildiğini ileri süren eski cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'nin oğlu Yasser Rafsancani ülkedeki muhafazakarları ABD Başkanı Trump'ın destekçilerine benzetti.

Rafsancani'nin oğlu: İran'da demokrasi bir harem ağalığına dönüştü, kısırlaştırıldı, System.String[]

Eski İran Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin oğlu Yaser Rafsancani, ülkede Cuma günü yapılan parlamento seçimlerinde zafer ilan eden sert muhafazakarları eleştirerek İran toplumunu fiziki ve siyasi açıdan hasta olarak tanımladı.


İngiliz The Guardian gazetesi'ne verdiği mülakatta Rafsancani "Demokrasi bir harem ağalığına dönüştü. Kısırlaştırıldı. Toplumumuz bir şekilde hasta oldu. Bize virüs bulaştı. Koronavirüs gibi. Ama bu, insanların birbirine saygı duymadığı bir yerdeki toplumsal bir virüs" diye konuştu.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:27 
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