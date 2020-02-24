Rafsancani'nin oğlu: İran'da demokrasi bir harem ağalığına dönüştü, kısırlaştırıldı

Eski İran Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin oğlu Yaser Rafsancani, ülkede Cuma günü yapılan parlamento seçimlerinde zafer ilan eden sert muhafazakarları eleştirerek İran toplumunu fiziki ve siyasi açıdan hasta olarak tanımladı.



İngiliz The Guardian gazetesi'ne verdiği mülakatta Rafsancani "Demokrasi bir harem ağalığına dönüştü. Kısırlaştırıldı. Toplumumuz bir şekilde hasta oldu. Bize virüs bulaştı. Koronavirüs gibi. Ama bu, insanların birbirine saygı duymadığı bir yerdeki toplumsal bir virüs" diye konuştu.