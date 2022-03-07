Rafta bulunmayan yağlar, zincir marketlerin depolarından çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Rafta bulunmayan yağlar, zincir marketlerin depolarından çıktı

07.03.2022 13:11
Rafta bulunmayan yağlar, zincir marketlerin depolarından çıktı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Darıca ilçesinde zabıta ekipleri, marketlere şok denetim yaptı.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Darıca ilçesinde zabıta ekipleri, marketlere şok denetim yaptı. Raflarda bulunmayan yağlar, 10 marketin deposundan çıktı. Marketler hakkında tutanak tutuldu.

Edinilen bilgiye göre, Darıca Belediyesi zabıta ekipleri, yağ satışlarını durduran ve depolarda stoklayarak fırsatçılık yapan zincir marketleri denetledi. Yapılan denetim kapsamında incelenen 19 marketten 10 tanesinin deposunda yağ stoklandığı tespit edildi. Yağ sakladığı tespit edilen marketler hakkında tutanak tutuldu. ve ceza kesileceği bilgisine ulaşıldı.

"Vatandaşlarımızı fırsatçılara yedirmeyeceğiz"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Vatandaşlarımızı fırsatçılara yedirmeyeceğiz. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçe genelinde 19 markette inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonucunda 19 marketin 10'unun raflarında yağ satmadığı halde depolarında yağ stokladığı tespit edilmiş olup tutanak tutulmuştur. Vatandaşlarımızı stokçuluğa ezdirmemek için denetimlerimizi sürdüreceğiz" dedi. - KOCAELİ

Rafta bulunmayan yağlar, zincir marketlerin depolarından çıktı
Rafta bulunmayan yağlar, zincir marketlerin depolarından çıktı
Rafta bulunmayan yağlar, zincir marketlerin depolarından çıktı

YORUMLAR
500
Zeytinburnu'nda yağ stokçularına göz açtırılmıyor Zeytinburnu'nda yağ stokçularına göz açtırılmıyor Yerköy Belediyesi zabıta ekipleri marketlerde yağ denetimi yaptı Yerköy Belediyesi zabıta ekipleri marketlerde yağ denetimi yaptı

Kocaeli, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rafta bulunmayan yağlar, zincir marketlerin depolarından çıktı - Son Dakika


Son Dakika
13:07 İngiltere'nin Ukrayana'ya mali desteği sürüyor: Son olarak 100 milyon dolarlık hibe kararı verildi!
13:03 Yatırım uzmanı İslam Memiş konuştu: Altın öyle yükselecek ki, fiziki olarak bile alınamayacak!
12:51 Berat Albayrak kitap çıkarıyor! "Burası Çok Önemli" kitabının konusu ise ekonomi
12:42 Annesi Arda Kural'ı polise şikayet etti! Günlerce sokakta kaldı
12:31 Anne, baba, iki çocuk... Ukrayna'nın Irpin şehrinden çıkmaya çalışıyorlardı, onlardan geriye sadece bir bavul kaldı
12:24 Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, askeri saldırıyı işgal olarak tanımlamadı: Rusya ile dostluğumuz devam ediyor
11:52 Kadın kıyafetleri giyip savaştan kaçmaya çalıştı! Ukraynalı adam sınırda yakayı ele verdi
11:52 Dolar yükselmeye devam ediyor: 14,30 TL'den satılıyor
11:50 Rus bombardımanı kurbanı Ukraynalı siviller toplu mezarlara gömülüyor
11:26 Köylüler kuluçkaya yatan ördeğin yumurtasından çıkanı görünce, kendilerine gelemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 13:21:48. #1.12#
SON DAKİKA: Rafta bulunmayan yağlar, zincir marketlerin depolarından çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement