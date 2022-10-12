Rafta farklı, kasada farklı fiyata ceza - Son Dakika
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Rafta farklı, kasada farklı fiyata ceza

12.10.2022 13:22
Rafta farklı, kasada farklı fiyata ceza

Manisa'nın Soma ilçesinde zabıta ekipleri tarafından özellikle zincir marketlerde indirimli fiyatlardan satışa çıkarılan ürünlerde, raf etiketi ile kasa fiyatları denetlendi.

Manisa'nın Soma ilçesinde zabıta ekipleri tarafından özellikle zincir marketlerde indirimli fiyatlardan satışa çıkarılan ürünlerde, raf etiketi ile kasa fiyatları denetlendi. 73 markette yapılan denetimde 26 markette raf etiket fiyatlarıyla kasa etiket fiyatlarının uyuşmadığı tespit edildi.

Soma Belediyesi Zabıta Müdürlüğü denetim ekibi ilçe sınırları içerisinde bulunan zincir marketlerde satışa sunulan tüm ürünlerde özellikle indirimli ürünlerde fiyat kontrolü yapmaya devam ediyor.

Denetlenen 73 marketten 26'sı hakkında tutanak

Soma'da 2022 yılı itibariyle haftanın belli günlerinde rutin olarak toplamda 73 adet market işletmesinin denetlendiğini açıklayan Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, 26 adet iş yerine raf etiket fiyatı ile kasa fiyatı uyuşmadığı için Ticaret Bakanlığı Tespit Tutanağı düzenlendiğini ve gerekli uyarıların yapıldığını aktardı.

Son bir ayda 17 markete işlem

Son bir ay içerisinde tekrar yapılan denetimlerde ise 17 market işletmesinin 6502 sayılı kanuna aykırı olarak ürünlerin raf ve kasa fiyatlarının uyuşmadığının tespit edildiğini kaydeden Başkan Tulup, bu marketlere Kabahatler Kanununun 32/1 maddesi uyarınca her bir ürün başına 581 TL cezai işlem olmak üzere toplamda 18 bin 11 TL cezai işlem uygulandığını dile getirdi.

Soma Belediyesi Zabıta Denetim ekiplerince markette çalışan personellere fiyat etiketleri konusunda daha dikkatli olunması yönünde gerekli ikazların yapılmakta olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Tulup, vatandaşların da bu konuda duyarlı olması ve olumsuzluk tespit etmeleri durumunda Alo 153 Zabıta İhbar ve Şikayet Hattını arayarak şikayetlerini bildirmelerini istedi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Zabıta, Manisa, Soma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rafta farklı, kasada farklı fiyata ceza - Son Dakika

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