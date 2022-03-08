Yalova'da marketlerin raflarında olmayan ayçiçek yağları depolarda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Yalova'da marketlerin raflarında olmayan ayçiçek yağları depolarda bulundu

08.03.2022 13:22
Yalova'da marketlerin raflarında olmayan ayçiçek yağları depolarda bulundu

Yalova Belediyesi, raflarında olmayan ayçiçek yağlarını depolarda beklettiği belirlenen marketler hakkında işlem başlattı.

Yalova Belediyesi, raflarında olmayan ayçiçek yağlarını depolarda beklettiği belirlenen marketler hakkında işlem başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamada, zabıta ekiplerinin şehir merkezinde bulunan marketlerde ayçiçeği yağı denetimi gerçekleştirdiği bildirildi.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında zincir ve yerel marketlerde yapılan denetimlerde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için raflar ve depoların kontrol edildiği bilgisine yer verildi.

Stokçuluğun önüne geçmek için yapılan denetimlerde kurallara uymayan marketlere tutanak tutulduğu ve yasal işlemler yapılmak üzere Ticaret İl Müdürlüğüne teslim edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yalova merkezde birçok markette gerçekleştirilen denetimlerde ilk olarak marketlerin reyonlarındaki yağlar kontrol edildi. Özellikle 5 litre yağ bulunmayan reyonların ardından depoların kontrolleri gerçekleştirildi. Depo kontrollerinde koliler içinde bulunan yağlar ile ilgili tutanak tutuldu. Bazı marketlerin depolarında 5 litre yağları tespit ettik. Burada bulunan arkadaşlar bunların 'promosyon ürünü olduğunu ve ileri bir tarihte satışa çıkacağını' söyledi. Bizler, bize verilen yetkilere istinaden rafta olmayan ürünün depoda olduğunu tespit ettiğimiz için tutanağımızı tuttuk. Tutmuş olduğumuz tutanakları Yalova İl Ticaret Müdürlüğüne ileteceğiz ve gereken işlemleri bu kurumumuz gerçekleştirecek."

Yalova'da marketlerin raflarında olmayan ayçiçek yağları depolarda bulundu
Yalova'da marketlerin raflarında olmayan ayçiçek yağları depolarda bulundu
Yalova'da marketlerin raflarında olmayan ayçiçek yağları depolarda bulundu

YORUMLAR
500
Marketlerde denetimler sıkılaşıyor! Raf ve kasa arasında fiyat farkı çıkan işletmeler yandı Marketlerde denetimler sıkılaşıyor! Raf ve kasa arasında fiyat farkı çıkan işletmeler yandı Kocaeli'de raflara konulmayan yağlar depolardan çıktı Kocaeli'de raflara konulmayan yağlar depolardan çıktı

Yalova Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Yalova, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalova'da marketlerin raflarında olmayan ayçiçek yağları depolarda bulundu - Son Dakika


Son Dakika
13:45 Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısı 2 milyona ulaştı! Birleşmiş Milletler açıkladı
13:44 Barcelona Başkanı'ndan büyük iddia: Avrupa Ligi'ni biz alacağız
13:43 Zelenski'den 8 Mart mesajı: O kadar çok ölüm var ki, kadınları kutlayamıyorum! Bir çocuk susuzluktan öldü!
13:37 Eşini 40 gün önce kaybeden Ece Erken: Tehditler aldım ama katillerinin peşini bırakmadım
13:33 Destan yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Çinli Taizu'nun şeytanın aklına gelmeyecek oyunu nedir?
13:28 Koç Üniversitesi Öğrenci Dekanından tepki toplayan hareket! Şikayetlerini söyleyen öğrencinin üzerine yürüdü: Sen ne diyorsun lan?
13:18 İki gün sonra ne kadar üşüyeceğimizi merak ediyorsanız bu haritaya bakın: 10 gün boyunca donacağız!
13:17 Rusya'nın bir sonraki hedefi Moldova mı? Ülkede 'İkinci Ukrayna biz mi olacağız' paniği yaşanıyor!
12:56 Son Dakika: Galatasaray-Barcelona maçına Fransız hakem Bastien atandı
12:33 Çağlar Söyüncü'nün Chelsea'den alacağı rakam dudak uçuklattı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 13:51:04. #1.13#
SON DAKİKA: Yalova'da marketlerin raflarında olmayan ayçiçek yağları depolarda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement