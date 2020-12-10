Raftan ürün alan işçi, forklift operatörünün üzerine düşünce hastanelik oldular - Son Dakika

Raftan ürün alan işçi, forklift operatörünün üzerine düşünce hastanelik oldular
10.12.2020 16:17
DÜZCE'de, fabrikada raflardan ürün alan işçi ile üzerine düştüğü forklift operatörü yaralandı.
DÜZCE'de, fabrikada raflardan ürün alan işçi ile üzerine düştüğü forklift operatörü yaralandı. Bacağı kırılan işçi ve başından yaralanan operatör, tedaviye alındı.
Olay, öğle saatlerinde Beyköy beldesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada meydana geldi. Makine işi yapılan fabrikada forkliftin üstünde çalışan ve raflardan ürün almaya çalışan Tanju Gündüz, dengesini kaybederek, operatör Fazıl Gemici'nin üzerine düştü. Tanju Gündüz'ün bacağı kırılırken, forklift operatörü Fazıl Gemici ise başından yaralandı. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişi, tedaviye alındı.
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