Rafting heyecanına "sosyal mesafe" düzenlemesi - DRONE - Son Dakika

Rafting heyecanına "sosyal mesafe" düzenlemesi - DRONE

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Antalya, rafting tutkunlarının da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Antalya, rafting tutkunlarının da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
İki Bakan, "patlamanın yaşandığı fabrikada denetimler yapılmıyor" iddialarına yanıt verdi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1172 yeni vaka tespit edildi

Her yıl ortalama bir milyon yerli ve yabancı turisti ağırlayan Manavgat ilçesi Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndaki Köprüçay, Türkiye'nin önemli rafting rotaları arasında bulunuyor. Önceki yıllarda mart ayında sezonu açan rafting işletmeleri, bu yıl salgın nedeniyle açılışı temmuza erteledi.

Tatil için Antalya'ya gelen ve rafting yapmak isteyenler, eşsiz doğayla iç içe 14 kilometrelik parkurda heyecanlı bir yolculuğa çıkıyor. Erken saatlerde Köprüçay'a gelenler, önce parkur hakkında rehberden bilgi alıyor.

Ardından kasklarını takıp, can yeleği ve su ayakkabılarını giyen tatilciler, kendilerini dağların zirvesinden akan suya bırakıyor.

Bot ve kanoyla geçilen rafting parkuru süresince tatilciler, atlama, zıplama, çamur banyosu, yüzme alanlarında macera ve adrenalini dorukta yaşıyor. Yaklaşık dört saatte tamamlanan turda, tarihi köprüde ve parkurlarda çekilen fotoğraflarla an ölümsüzleştiriliyor.

Bu yıl her alanda alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri, raftingde de uygulanıyor. Özellikle botlarda sosyal mesafe kuralına uyuluyor.

12 kişilik bota 6 kişi bindiriliyor

Beşkonak Karabük Turizmi Geliştirme Kooperatifi Başkanı Ali Tırnaksız, AA muhabirine, geçen yıllarda yoğunluğun olduğu mayıs ve haziran döneminde Kovid-19 nedeniyle bir durgunluk yaşandığını söyledi.

Ancak yeni normalleşme adımlarının atılmasıyla raftingde de bir hareketliliğin başladığına değinen Tırnaksız, "Turistlerin gelmesiyle daha fazla hareketlilik bekliyoruz. Geçen yıl yaklaşık bir milyon turist ağırladık, bu yıl üçte ya da dörtte birini ağırlamayı hedefliyoruz." dedi.

Özellikle Rus turistlerin Türkiye'ye gelmesiyle rafting parkurlarında ciddi bir artış yaşayacaklarını aktaran Tırnaksız, iç pazarda da özellik macera ve adrenalin tutkunlarının raftingi ve bölgeyi tercih ettiğini bildirdi.

Kovid-19 salgını nedeniyle gerekli önlemleri aldıklarını anlatan Tırnaksız, bölgede faaliyet gösteren 47 tesisin temsilcileriyle toplantı yaparak, uyulması gereken kurallar kapsamında bir düzenleme yaptıklarını kaydetti.

Tırnaksız, tesislerde oturma düzenlerinin sosyal mesafe kuralına göre ayarlandığını belirterek, "Müşterilerimiz için maske bulunduruyoruz. Botlarda da bir düzenleme yaptık. Geçen yıl bir rafting botuna 12 kişi biniyordu, bu yıl kapasiteyi yarıya indirdik, 6 kişiyi bindiriyoruz. Aynı aileden olursa bazen bu sayıyı 8'e çıkarabiliyoruz. Rafting ücreti, 80 ile 120 lira arasında değişiyor." ifadelerini kullandı.

"Heyecanlı ve eğlenceli bir etkinlik"

İki yıl önce Rusya'dan Türkiye'ye gelen ve ailesiyle Antalya'ya yerleşen Anton Orlov, raftingi çok sevdiklerini söyledi. Heyecanlı ve eğlenceli bir etkinlik olduğunu aktaran Orlov, "Daha önce de tatil için Türkiye'ye geliyor, burada rafting yapıyorduk. İki yıldır burada yaşıyor ve sık sık rafting için geliyoruz. Çok güzel bir deneyim. Ailecek bu etkinliği seviyoruz." diye konuştu.

Eşi Leon Orlov da rafting yaparken büyük heyecan yaşadıklarını vurguladı.

Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 13:34 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rafting heyecanına 'sosyal mesafe' düzenlemesi - DRONE - Son Dakika

Son Dakika

15:36 Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor 14:55 Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum 14:41 Son dakika: Sakarya'daki patlamaya ilişkin Meteoroloji'den açıklama: Patlamadaki gazlar ülkeyi Akdeniz üzerinden terk edecek 14:15 Muğla'nın kamp alanları doğa tutkunları için eşsiz bir tatil fırsatı sunuyor 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:28 Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor 12:21 Babasının İzmir'e gittiğini öğrenen genç, intihara kalkıştı 10:53 Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü 10:19 Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş 10:03 Sosyal medya tamamen kapatılacak mı? AK Parti kanadından yanıt geldi 09:26 Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor 09:13 Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi! 09:11 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar 22:43 "Kız kaçırma" meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
20:21
İki Bakan, "patlamanın yaşandığı fabrikada denetimler yapılmıyor" iddialarına yanıt verdi
19:57
Son Dakika: Türkiye'de 3 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1172 yeni vaka tespit edildi
19:53
Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp
19:12
Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı
18:58
Silahlı saldırıda "kaza kurşunu" isabet eden asteğmen öldü
18:23
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı ve kapanacağı tarihi paylaştı
17:59
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
17:46
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
17:36
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
16:23
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 20:28:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rafting heyecanına "sosyal mesafe" düzenlemesi - DRONE - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]