Rafting Milli Takımı, Muğla'da kampa girdi - Son Dakika
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Rafting Milli Takımı, Muğla'da kampa girdi

25 dakika önce

Rafting Milli Takımı, Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan kanalında kampa girdi.

Rafting Milli Takımı, Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan kanalında kampa girdi.

Rafting Milli Takımı Antrenörü Aydın Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampa 48 sporcunun katıldığını, performans değerlendirmelerinden sonra mart ayında Hırvatistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılacak 24 kişilik kadronun belirleneceğini söyledi.

Hava şartları ve Dalyan kanalının rafting yapmaya elverişli olmasından burayı tercih ettiklerini ifade eden Aksoy, kampta kondisyon, güç ve teknik çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Aksoy, kampın 25 Ocak'ta sona ereceğini kaydetti.

Rafting Milli Takımı, Muğla'da kampa girdi

Muğla, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 08:56 Kaynak: AA
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