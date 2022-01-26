Raftingciler botlarını bu kez karda kaymak için kullandı - Son Dakika

Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki raftingciler, araçların arkasına bağladıkları botlarla karda kaymanın keyfini yaşadı.
Kentte bir haftadır etkisini sürdüren yağışın ardından Türkiye'nin en önemli rafting parkurunun bulunduğu Dokuzdeğirmen'de kar kalınlığı 1 metreyi aştı.
Yağan karı fırsat bilen Melen Çayı bölgesindeki rafting işletmecileri, botlarını bu kez karda kaymak için kullandı.
Araçların arkasına bağladıkları botlarla karda kayan raftingciler, büyük keyif yaşadı.
Raftingcilerden Davut Pirdal, bu kez kar üzerinde rafting yaparak adrenalin yaşadıklarını söyledi.
Kaynak: AA
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