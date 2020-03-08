Raftingciler Dünya Kadınlar Günü'nü karanfil dağıtarak kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Raftingciler Dünya Kadınlar Günü'nü karanfil dağıtarak kutladı - Son Dakika

Raftingciler Dünya Kadınlar Günü'nü karanfil dağıtarak kutladı

17 dakika önce

Türkiye'nin en önemli rafting parkurlarından Düzce'nin Cumayeri ilçesinde raftingciler, tura katılan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü karanfil hediye ederek kutladı.

Raftingciler Dünya Kadınlar Günü'nü karanfil dağıtarak kutladı, System.String[]

Türkiye'nin en önemli rafting parkurlarından Düzce'nin Cumayeri ilçesinde raftingciler, tura katılan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü karanfil hediye ederek kutladı.

İlçeden geçen Melen Çayı'nda rafting sezonunun açılmasının ardından yoğunluk yaşanıyor.

Farklı illerden gelerek rafting turuna katılanlar, heyecan dolu anlar yaşamanın keyfini sürüyor.

Rafting yapmak için bölgeye gelen kadınlara, tur rehberleri tarafından sürpriz yapıldı.

Raftingciler, tur öncesi bot içine koyulan karanfilleri kadın misafirlere hediye etti.

- "Farkındalık oluşturmak istedik"

Rafting Düzce İl Temsilcisi Birol Tepe, gazetecilere yaptığı açıklamada, raftingciler olarak kadınları onurlandırmak amacıyla onlara karanfil dağıttıklarını söyledi.

Tepe, kadınların değerinin bir gün değil, her gün anlaşılması gerektiğine yönelik farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirerek "İnşallah onlar hiçbir zaman üzülmez, hor görülmez, şiddete, tacize, tecavüze, cinayetlere kurban gitmezler. Bu vesileyle de inşallah kadın cinayetleri son bulur diyerek toplumsal bir mesaj verelim istedik. İnşallah nice güzel, hayırlı seneleri olsun. Kıymetlerinin bilineceği, değerlerinin anlaşılacağı ve inşallah onlarla beraber sonsuza dek gidecek güzel günleri görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Zonguldak'tan gelen, ilk defa rafting heyecanı yaşayacağını söyleyen Yeşim Yavuz, şunları kaydetti:

"Özellikle Kadınlar Günü'nde burada olduğumuz için arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sürprizdi. Her gün kutlanması, kutlanmasa bile en azından hissettirilmesi gereken bir gün. Kadınlar yalnız başlarına çocuklarına bakmaya çalışıyor ya da kendi başlarına hayata tutunmaya çalışıyor. Bunun adına ne kadar çok ses olursak hepimiz için o kadar iyi olacak."

Rafting için bölgeye gelen Aslıhan Soylu, kendilerini değerli hissettikleri her anın çok önemli olduğunu vurgulayarak "Sürpriz için çok teşekkür ediyoruz. Şiddetin hiçbir zaman olmadığı, bunun cinsiyeti de yok bence, mutlu, güzel günler temenni ediyorum. Bu tüm canlılar için geçerli. Barış dolu güzel günler diliyorum." diye konuştu.

Daha sonra Tepe'nin rehberlik ettiği gruplardaki kadınlar, özel kıyafetler giyerek Melen Çayı'nda rafting yaptı.

Dünya Kadınlar Günü, Türkiye, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:20 Kaynak: AA
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