Son Dakika Haberleri: Raftingcilerden Antrenman Sonrası Doğum Günü Kutlaması

Raftingcilerden Antrenman Sonrası Doğum Günü Kutlaması

1 saat önce

Melen Çayı'nda antrenman yapan Düzce Rafting Team sporcuları, yeni yaşına giren takım arkadaşlarına sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Raftingcilerden Antrenman Sonrası Doğum Günü Kutlaması, System.String[]
Melen Çayı'nda antrenman yapan Düzce Rafting Team sporcuları, yeni yaşına giren takım arkadaşlarına sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Sabah saatlerinde Melen Çayı çevresinde buluşan 8 kişilik Düzce Rafting Team sporcuları, soğuk suya ve azgın dalgalara karşı kürek çektikten sonra takım arkadaşları Aykut Özbek için doğum günü sürprizi hazırladı.

Yaklaşık 4 saatlik antrenmanın ardından giysilerini değiştirmek üzere rafting tesisine gelen sporcular, hazırladıkları un ve yumurtalarla 17 yaşına giren Özbek'e şaka yaptı. Bir anda ne olduğunu anlamayan Özbek, arkadaşlarına teşekkür etti.

Özbek, AA muhabirine, arkadaşlarından böyle bir sürpriz beklemediğini ifade etti.

Arkadaşlarının doğum gününü unuttuğunu düşündüğünü anlatan Özbek, "Antrenmanın yorgunluğu ile böyle bir sürpriz beklemiyordum. Arkadaşlarıma gerçekten teşekkür ederim. Güzel bir anı oldu, biraz kirlendik ama asla unutmayacağım. Çok mutlu oldum." diye konuştu.

Takım üyeleri, pasta kesiminin ardından Özbek'in yeni yaşını tebrik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:52 Kaynak: AA

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