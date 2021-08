Raftingçilerden yanan ormanlara "Her Kürek Bir Fidan" kampanyasıyla destek - Son Dakika

Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'nda bulunan rafting işletmecileri, son yangınlarda zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması için "Her Kürek Bir Fidan" kampanyası başlattı.

Adrenalin tutkunları, kampanya kapsamında Melen Çayı'nda rafting yaparak TEMA Vakfı'na bir fidan bağışında bulunabilecek.

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine, tahminlerinin ötesinde yoğunluk yaşandığını, bölgedeki tüm tesislerin yüzde 100 kapasiteyle hizmet verdiğini söyledi.

Turlara ilginin kendilerini sevindirdiğini fakat ülkenin farklı noktalarında yaşanan orman yangınlarına çok üzüldüklerini dile getiren Tepe, " Türkiye'nin ciğeri yanıyor, bizler de bu kadar yoğun çalışırken 'Neler yapabiliriz?' dedik ve TEMA Vakfı'na fidan bağışında bulunmak istedik." dedi.

"Kampanyamız burayla sınırlı kalmayacak"

Tepe, bundan sonra turlara katılan misafirlerden alınan ücretlerin bir kısmını fidan için bağışlayacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Turumuza katılan bütün misafirlerimiz adına TEMA vakfına fidan bağışı yapılacak. Bu faaliyetimiz sadece bugün değil, yıl boyunca gelen 100 binlerce misafir için geçerli. Türkiye, şu an yanıyor. Allah, oradaki vatandaşlarımıza yardım etsin. Hem ülkemize hem doğamıza faydalı olabilmek için raftingciler olarak fidan kampanyası başlattık. Kampanyamız burayla sınırlı kalmayacak. Muğla'ya, Van'a, Munzur'a ve Hakkari'ye kadar tüm raftingciler katılacak. Bundan sonra her müşterimiz bir fidan olacak ve ülkemizi tekrar yeşertmek için 'Biz de varız.' diyoruz. Bundan sonra 'Her Kürek Bir Fidan' diyerek kampanyamıza start vermiş oluyoruz."