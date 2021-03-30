Raftingde emanet botla yakaladıkları başarıyı, uluslararası arenada sürdürmek istiyorlar - Son Dakika

Raftingde emanet botla yakaladıkları başarıyı, uluslararası arenada sürdürmek istiyorlar

30.03.2021 11:19
Raftingde emanet botla yakaladıkları başarıyı, uluslararası arenada sürdürmek istiyorlar, System.String[]

Türkiye Rafting Şampiyonası'nda geçmiş yıllarda emanet botla birincilik kazanan Dalaman Sarsala Spor Kulübü Rafting Takımı, sporcularının uluslararası arenada Türkiye'yi temsil edebilmesi için çaba gösteriyor.

Türkiye Rafting Şampiyonası'nda geçmiş yıllarda emanet botla birincilik kazanan Dalaman Sarsala Spor Kulübü Rafting Takımı, sporcularının uluslararası arenada Türkiye'yi temsil edebilmesi için çaba gösteriyor.

Türkiye'nin en iyi rafting rotalarından biri olan Dalaman Çayı'nda hazırlıklarını sürdüren Dalaman Sarsala Rafting Takımı, burada haftanın 5 günü kürek çekerek çalışıyor.

Sporcular, 7-11 Nisan'da Mersin'de yapılacak R4 1. ayak Türkiye Rafting Şampiyonası'nın yanı sıra, Dünya Şampiyonası ve Avrupa Kupası hazırlıklarını devam ettiriyor.

Kırık: "Türkiye'yi uluslararası platformda temsil etmek istiyoruz"

Dalaman Sarsala Spor Kulübü Başkanı Saniye Uyar Kırık, AA muhabirine yaptığı açıklamadı, Türkiye Şampiyonası'nda elde edecekleri derecelerle sporcularının milli takım kadrosuna seçilmesini garantilemek istediklerini söyledi.

Özellikle Mersin'deki Türkiye Şampiyonası'nın sporcular için büyük önemi bulunduğunu belirten Kınık, şunları kaydetti:

"Sporcularımız burada elde edecekleri derecelerle milli takım formasını giyeceklerini biliyor. Bu konuda çok hırslılar. Bu yarışma onları kamçıladı. İlk hedefimiz Mersin'de Türkiye Şampiyonası kupasını almak. Türkiye'yi uluslararası platformda temsil etmek istiyoruz. Amacımız, haziran ayında Fransa'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda ve hemen ardından Sırbistan'da düzenlenecek Avrupa Kupası'nda ülkemizi temsil edip, bayrağımızı dalgalandırmak."

Sporcuların inancı yüksek

Dalaman Sarsala Rafting Takımı'nın milli sporcuları, yeniden ay-yıldızlı formayı terleteceklerine inanıyor.

Sporculardan Kerem Yılmaz, tekrar milli formayı giyip, Dünya Şampiyonası takımında bulunmak istediğini ve bunun için büyük çaba gösterdiğini dile getirdi.

Daha önce milli formayla yarışlara katılıp, Türkiye'yi temsil etme mutluluğu yaşadığını aktaran Şimal Damla Altınsoy ise "Yeniden milli takıma seçilebilmek için büyük çaba gösteriyorum. Tek amacım, yurt dışında ülkemi en iyi şekilde temsil ederek İstiklal Marşı'mızı okutmak. Bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Rafting, Türkiye, Mersin, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Raftingde emanet botla yakaladıkları başarıyı, uluslararası arenada sürdürmek istiyorlar - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Juventus'un oynamaya devam eden efsane kaleci Buffon, Roma'ya Uğurcan Çakır için kefil oldu Juventus'un oynamaya devam eden efsane kaleci Buffon, Roma'ya Uğurcan Çakır için kefil oldu Gösterisinin biletleri bir günde tükenen Cem Yılmaz, sosyal medyadan havasını attı Gösterisinin biletleri bir günde tükenen Cem Yılmaz, sosyal medyadan havasını attı Milli Takım'a seçilen 18 yaşındaki forvet Enis Destan, bu sezon attığı gollerle Avrupa devlerinin takibi altında Milli Takım'a seçilen 18 yaşındaki forvet Enis Destan, bu sezon attığı gollerle Avrupa devlerinin takibi altında DAEŞ yeniden hortladı! Afrika'daki stratejik kenti ele geçirdiler, sokaklar cansız bedenlerle dolup taşıyor DAEŞ yeniden hortladı! Afrika'daki stratejik kenti ele geçirdiler, sokaklar cansız bedenlerle dolup taşıyor Bilim Kurulu üyesinden Ramazan öncesi dikkat çeken uyarı: 5 dakikalık bulaş süresi 3 dakikaya düştü Bilim Kurulu üyesinden Ramazan öncesi dikkat çeken uyarı: 5 dakikalık bulaş süresi 3 dakikaya düştü Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı Küçük kıza istismarda bulunan iş insanı tutuklandı, para teklif edildiği öne sürülen anne isyan etti: Benim satılık kızım yok Küçük kıza istismarda bulunan iş insanı tutuklandı, para teklif edildiği öne sürülen anne isyan etti: Benim satılık kızım yok İngiliz mutasyonunda korkutan gelişme! Çocukları etkiliyor, kalp hastalıklarına sebep olacak İngiliz mutasyonunda korkutan gelişme! Çocukları etkiliyor, kalp hastalıklarına sebep olacak
Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı         
12:07
Kim'in kız kardeşi Güney Kore Devlet Başkanı'nı hedef aldı: ABD tarafından yetiştirilen bir papağan Kim'in kız kardeşi Güney Kore Devlet Başkanı'nı hedef aldı: ABD tarafından yetiştirilen bir papağan         
12:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milyarlarca insanın ilk doz aşıya dahi erişememesi insani değerler adına endişe verici Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milyarlarca insanın ilk doz aşıya dahi erişememesi insani değerler adına endişe verici         
11:35
Bakan Varank: Türkiye, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor Bakan Varank: Türkiye, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor         
11:17
84 yıllık Volkswagen 'Voltswagen' oluyor 84 yıllık Volkswagen 'Voltswagen' oluyor         
10:57
Kansere yakalanan oyuncu Arif Güloğlu'ndan beklenen açıklama geldi: Desteğinizle hızla atlatacağım Kansere yakalanan oyuncu Arif Güloğlu'ndan beklenen açıklama geldi: Desteğinizle hızla atlatacağım         
10:43
CHP'li Yavuzyılmaz'dan bomba iddia: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un aylık maaşı 200 bin lira CHP'li Yavuzyılmaz'dan bomba iddia: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un aylık maaşı 200 bin lira         
10:37
Abdulkadir Selvi: Kürşat Ayvatoğlu olayından en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsız Abdulkadir Selvi: Kürşat Ayvatoğlu olayından en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsız         
10:28
Devlet arazisinde uyuşturucu yetiştiren 4 kişi fotokapana yakalandı Devlet arazisinde uyuşturucu yetiştiren 4 kişi fotokapana yakalandı         
09:59
Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı         
09:56
Kürşat Ayvatoğlu'nun AK Parti Genel Merkezi'nde işe başlaması için referans olan isim konuştu Kürşat Ayvatoğlu'nun AK Parti Genel Merkezi'nde işe başlaması için referans olan isim konuştu         
09:38
Risk haritasında kırmızıya boyanan ilde halı saha, internet kafe ve hamamlar Valilik kararıyla yeniden açılıyor Risk haritasında kırmızıya boyanan ilde halı saha, internet kafe ve hamamlar Valilik kararıyla yeniden açılıyor         
09:34
Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi         
08:31
Bizimkiler ile tanınan oyuncu Atılay Uluışık, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oldu Bizimkiler ile tanınan oyuncu Atılay Uluışık, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oldu         
07:23
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs tedbirleri hakkında genelge! Tüm kafa karışıklıkları giderildi İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs tedbirleri hakkında genelge! Tüm kafa karışıklıkları giderildi         
23:47
Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı         
17:40
Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp videosunu çeken kişi açığa alındı Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp videosunu çeken kişi açığa alındı         
16:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2021 12:28:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Raftingde emanet botla yakaladıkları başarıyı, uluslararası arenada sürdürmek istiyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei