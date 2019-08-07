Rağbet küçükbaş hayvana
17 dakika önce
Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte kurbanlıklarda görücüye çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:10 Kaynak: İHA
Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte kurbanlıklarda görücüye çıktı. Çıldır
'da görücüye çıkan kurbanlıklarda rağbet küçükbaş oldu. Büyükbaş hayvan satış için hemen hemen ilçeye hiç getirilmezken kurban keseceklerin küçükbaş hayvanlara yönelmesi ise gözlerden kaçmadı.
Hayvan piyasasının durgun olduğu bir dönemde ekonomik anlamda da uygun olan koyunların bin ile bin 300 arası satılması alıcıyı da cezbedecek durumda.
Kurban keseceklerin koyun ve tokluya yönelmesi büyükbaş hayvan sahiplerini de olumsuz etkilerken halkın yeniden küçükbaş mera hayvancılığına yönelmesine etkisi olacak gibi değerlendiriliyor. - ARDAHAN
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yeni yetki Son dakika! Güvenli bölge görüşmeleriyle ilgili Bakan Akar'dan açıklama: Olumlu geçti Şarkıcı Gökhan Özoğuz, İzmir Marşı polemiğinde Ziya Selçuk'u eleştirdi Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 4 terörist etkisiz hale getirildi