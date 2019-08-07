Son Dakika Haberleri: Rağbet küçükbaş hayvana
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Rağbet küçükbaş hayvana

17 dakika önce

Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte kurbanlıklarda görücüye çıktı.

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Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte kurbanlıklarda görücüye çıktı.

Çıldır'da görücüye çıkan kurbanlıklarda rağbet küçükbaş oldu. Büyükbaş hayvan satış için hemen hemen ilçeye hiç getirilmezken kurban keseceklerin küçükbaş hayvanlara yönelmesi ise gözlerden kaçmadı.

Hayvan piyasasının durgun olduğu bir dönemde ekonomik anlamda da uygun olan koyunların bin ile bin 300 arası satılması alıcıyı da cezbedecek durumda.

Kurban keseceklerin koyun ve tokluya yönelmesi büyükbaş hayvan sahiplerini de olumsuz etkilerken halkın yeniden küçükbaş mera hayvancılığına yönelmesine etkisi olacak gibi değerlendiriliyor. - ARDAHAN
Çıldır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:10 Kaynak: İHA
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